【モデルプレス＝2026/04/09】フジテレビでは、4月16日より上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める新音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）がスタート。このたび、初回2時間生放送スペシャルに出演するアーティスト12組が決定した。【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿でUSJ降臨◆timeleszら、音楽番組「STAR」に出演ドーム公演を成功裏に終え、各メンバーもドラマやバラエティーに引っ張