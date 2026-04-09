◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては6回まで4安打1失点の好投で2勝目の権利を得て降板した。打では初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁に伸ばした。投では昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点は24回2/3で止まり、日本人先発