8日、社民党の福島みずほ党首が定例会見を開いたが、6日の党首選を終えての会見同様、記者と司会者、事務局の発言が入り乱れる大荒れとなった。【映像】実施本部が立ち上がって“参戦”した瞬間（実際の様子）6日の会見においては、再投票で敗れた大椿裕子元参院議員とラサール議員が同席していたにもかかわらず、記者からの質問に対して発言を許さず、大椿元議員が途中で退席、ラサール議員も福島党首との握手を辞退するとい