物価高がつらい。数十円の価格上昇は生活に影響がないように見えても、塵も積もれば山となる。重なるとボディーブローのようにじわじわと効いてくるものだ。投稿を寄せた40代女性（広島県／年収250万円）は、最近の不自由な生活状況をこう書いている。「板チョコレート大好きなのに2倍以上になってる」「花粉症だけど安いティッシュで肌ボロボロだからマスクで肌を隠してる」「洗濯はとにかく溜めて一気に回す」気楽に変えた板チョ