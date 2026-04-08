皇族の身辺警護などにあたる皇宮警察で、2つの要職が現在、空席となっていることが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「えり元にあしらった花びらが風にふわりと揺れて」純白ドレスで笑顔の雅子さま、愛子さまと佳子さまは華やかな振袖姿で…麗しき“皇室の女性たち”の写真をすべて見る（写真多数）3月31日に発令された年度替わりの人事で、4つある護衛署のうち、吹上護衛署（皇居内）と京都護衛署（京都御苑内）の警備