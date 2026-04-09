長野・阿南町の山中で、高齢女性の遺体が見つかった。きっかけは、行方不明届が出ていた男が「女性の遺体を遺棄した」と話したことだった。行方不明届は男の母親についても出されていて、警察は身元の確認を進めるとともに殺人の疑いも視野に捜査を進めている。自宅は“現場”から650km離れた宮崎長野・飯田市の飯田警察署で7日、カメラが捉えたのは、捜査員に囲まれ、車から降りる男。死体遺棄の疑いで逮捕された無職の甲斐貴博容