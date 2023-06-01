妻夫木聡、ダメだと知りながらも毎回挑戦「『今回はいける』と思ってしまうんです」 ハミングの新CMにパパ役として登場
俳優の妻夫木聡が、花王が14日に新発売した『ハミング消臭実感 部屋干しタイプ』の新テレビCM「部屋干しまかせた」篇に出演する。CMは17日から公開される。
【写真】癒される…！優しくほほえむメガネ姿の妻夫木聡
CMでは妻夫木が2児のパパ役として登場。乾かし切れない大量の洗たく物を仕方なくリビングに干して出かけることに。部屋干しの“あの嫌なニオイ”が気になり不安そうな表情を浮かべる妻夫木だが、外では家族と仲良く歌いながらドライブするほほえましいひとときを過ごす。帰宅後、部屋干しした洗たく物のニオイを気にしながらリビングの扉を開けると、思わず深呼吸したくなるようなさわやかな香りが広がっており、家族みんなが心地よい気持ちになるストーリーとなっている。
CM公開と同時にメイキング・インタビュー映像も公開。まるで本当の親子のように子役と戯れる妻夫木の優しい雰囲気や、「ゴキゲンでいるために大切にしていること」「思わずハミングが出ちゃうようなうれしかった出来事」などのコメントが収録されている。
妻夫木は撮影の合間に子役たちと積極的に会話を交わしたり、じゃれ合ったりと終始自然体の様子を見せていたという。CM本編さながらのほほえましいやりとりが続き、妻夫木の穏やかな人柄が感じられるような温かな雰囲気で撮影が進行。撮影終了の際には、子役たちが妻夫木に抱きつき、現場は和やかなムードで締めくくられた。
◆妻夫木聡インタビュー（一部抜粋）
Q. 本日のTVCM撮影の感想を教えてください。
妻夫木：子どもたちと一緒に撮影するのは本当に楽しくて幸せな時間でした。何も考えずにぶつかってきてくれるから、純粋にこの時間を楽しもうねってやってくれるお子さんが目の前にいると、心が洗われると言いますか、こっちが癒やされる瞬間でした。
Q. ゴキゲンでいるために大切にしていることを教えてください。
妻夫木：気持ちに余裕を持つことじゃないですかね。毎日皆さん仕事に育児に家事にね、本当に大変だと思いますし、自分時間をつくるっていうことがなかなか難しいかもしれないですけど、子どもを寝かしつけた後にとか自分だけの特別な時間をつくるっていうのが次の日のためのリフレッシュになるんじゃないかなと思います。僕はそういう風な時間をつくっています。撮影が立て込んでいる時は難しいですけど、休みの日とかは子どもを寝かしつけた後に、ドラマを見たり、本を読んだり、映画を見たり、音楽を聞いたりしています。
Q. 最近思わずハミングが出ちゃうようなうれしかった出来事を教えてください。
妻夫木：撮影しているのが本当に楽しいんです。いろんな現場で撮影をしていて、その作品ごとにいろんな喜びだとか日々の生活の幸福感とか、そういうものをかみ締めながら撮影させてもらえるっていうのは本当に楽しいし、特にCMって30秒の中にいろんなドラマが詰め込まれているのでその瞬間、瞬間に僕たちも落とし込んでいく、その喜びを残していくっていう作業が本当に楽しいです。
Q. 本製品は、ハーバルサボンのさわやかな香りです。実際に香りを嗅いでみていかがですか？
妻夫木：一人暮らしを始めてから洗たくをするようになって、それまでは母に任せきりで、全然やったことがなかったんですけど、初めて住んだ家が浴室乾燥機がなくて、だから本当に今回のCMの通り部屋に突っ張り棒でいっぱい干して夏でも暖房ガンガンにかけて乾燥させていたんですよ。だから今回の撮影の光景を見たときに、「ああ、一人暮らし思い出すなぁ」と思ったんですよ。その当時はあんまり部屋干しっていう文化はまだ浸透していなくて、柔軟剤でも消し切れない生乾き臭との戦いだったんですよね。（『ハミング消臭実感 部屋干しタイプ』は）取り切れないニオイを消臭してくれて、特に子どもの泥んこになった洋服だとか、僕はボクシングもやるのでそのボクシング用品とかもかなり助けられると思います。
Q. 最近「さわやかな気持ち」だったり「気持ちがいいなと」感じた出来事を教えてください。
妻夫木：コーヒーを自分で入れるのを去年ぐらいからすごい好きになって、休日の朝は余裕があるので、コーヒーを入れたりしているんですけど、あの時間がすごい好きなんですよね。さわやかという言葉が合っているか分からないですけど、休日だなと、今日も良い1日になるといいなと思いながら1日が始まるみたいな気分がありまして。さわやかっていうことを限定でいうと僕はやっぱり確実に洗濯の時ですね。これは今回CMをやらせてもらっているってことを抜きにして、洗たくしているときに洗面所とかにふわって柔軟剤の匂いがするときにすごく幸せ感じるんですよ。家事の中でも洗たくが一番好きで、今回この消臭実感は洋服の匂いだけじゃなくて部屋干しをしているときに部屋のニオイまでいい匂いにしてくれるということも考えられて作られていると。それはすごいなと思って。だから僕は家に帰ってくるときにCMみたいに部屋干しをして家に帰ってきた瞬間に部屋中がいい匂いになっているあの幸福感が大好きです。
Q. 洗たく物にまつわるエピソードはありますか？
妻夫木：洗濯って「今回はいける」と思ってしまうんです。今、本当にいろんな会社が洗たく洗剤を改良してくださっているから、今回はこのニットもいけるって、なんで毎回挑戦するんだろうな(笑)。ダメだって書いてあるのに。ドライクリーニングって書いてあるのに挑戦しちゃってうっかり乾燥までかけちゃって「あれ？これ何？小学生用のセーターだっけ？」みたいになっちゃったり。あれ僕いまだにやっちゃうんですよね。なんなんでしょうね。
Q. TVCMをご覧になられる皆さんへメッセージをお願いします。
妻夫木：柔軟剤のCMですが家族で一緒に洗たくをしたり、家でゴロゴロしたり、お出かけをしたり、日々の生活にある小さな幸せ、喜びっていうのがいっぱい詰まったCMになっています。なんとなくそういう幸せっていつの間にか当たり前になって忘れがちになるんだけど、ふとした匂いだとかふとした瞬間のぬくもりだとかそういうものでたぶん思い出してもらえると思うんですよ。このCMも多分見てくれた方々が皆さんにとってなんでもないこの生活の一部がとてもこんなに幸せな瞬間だったんだなって思ってもらえるようなすてきなCMになっていると思うので、ぜひハミングを使って匂いで思い出していただいて、このCMのこともそして皆さんの幸せももう1回改めて思い直して宝物をいっぱい大事にしてもらいたいなと思っています。ぜひ新しいハミングのCMをよろしくお願いします。
【写真】癒される…！優しくほほえむメガネ姿の妻夫木聡
CMでは妻夫木が2児のパパ役として登場。乾かし切れない大量の洗たく物を仕方なくリビングに干して出かけることに。部屋干しの“あの嫌なニオイ”が気になり不安そうな表情を浮かべる妻夫木だが、外では家族と仲良く歌いながらドライブするほほえましいひとときを過ごす。帰宅後、部屋干しした洗たく物のニオイを気にしながらリビングの扉を開けると、思わず深呼吸したくなるようなさわやかな香りが広がっており、家族みんなが心地よい気持ちになるストーリーとなっている。
妻夫木は撮影の合間に子役たちと積極的に会話を交わしたり、じゃれ合ったりと終始自然体の様子を見せていたという。CM本編さながらのほほえましいやりとりが続き、妻夫木の穏やかな人柄が感じられるような温かな雰囲気で撮影が進行。撮影終了の際には、子役たちが妻夫木に抱きつき、現場は和やかなムードで締めくくられた。
◆妻夫木聡インタビュー（一部抜粋）
Q. 本日のTVCM撮影の感想を教えてください。
妻夫木：子どもたちと一緒に撮影するのは本当に楽しくて幸せな時間でした。何も考えずにぶつかってきてくれるから、純粋にこの時間を楽しもうねってやってくれるお子さんが目の前にいると、心が洗われると言いますか、こっちが癒やされる瞬間でした。
Q. ゴキゲンでいるために大切にしていることを教えてください。
妻夫木：気持ちに余裕を持つことじゃないですかね。毎日皆さん仕事に育児に家事にね、本当に大変だと思いますし、自分時間をつくるっていうことがなかなか難しいかもしれないですけど、子どもを寝かしつけた後にとか自分だけの特別な時間をつくるっていうのが次の日のためのリフレッシュになるんじゃないかなと思います。僕はそういう風な時間をつくっています。撮影が立て込んでいる時は難しいですけど、休みの日とかは子どもを寝かしつけた後に、ドラマを見たり、本を読んだり、映画を見たり、音楽を聞いたりしています。
Q. 最近思わずハミングが出ちゃうようなうれしかった出来事を教えてください。
妻夫木：撮影しているのが本当に楽しいんです。いろんな現場で撮影をしていて、その作品ごとにいろんな喜びだとか日々の生活の幸福感とか、そういうものをかみ締めながら撮影させてもらえるっていうのは本当に楽しいし、特にCMって30秒の中にいろんなドラマが詰め込まれているのでその瞬間、瞬間に僕たちも落とし込んでいく、その喜びを残していくっていう作業が本当に楽しいです。
Q. 本製品は、ハーバルサボンのさわやかな香りです。実際に香りを嗅いでみていかがですか？
妻夫木：一人暮らしを始めてから洗たくをするようになって、それまでは母に任せきりで、全然やったことがなかったんですけど、初めて住んだ家が浴室乾燥機がなくて、だから本当に今回のCMの通り部屋に突っ張り棒でいっぱい干して夏でも暖房ガンガンにかけて乾燥させていたんですよ。だから今回の撮影の光景を見たときに、「ああ、一人暮らし思い出すなぁ」と思ったんですよ。その当時はあんまり部屋干しっていう文化はまだ浸透していなくて、柔軟剤でも消し切れない生乾き臭との戦いだったんですよね。（『ハミング消臭実感 部屋干しタイプ』は）取り切れないニオイを消臭してくれて、特に子どもの泥んこになった洋服だとか、僕はボクシングもやるのでそのボクシング用品とかもかなり助けられると思います。
Q. 最近「さわやかな気持ち」だったり「気持ちがいいなと」感じた出来事を教えてください。
妻夫木：コーヒーを自分で入れるのを去年ぐらいからすごい好きになって、休日の朝は余裕があるので、コーヒーを入れたりしているんですけど、あの時間がすごい好きなんですよね。さわやかという言葉が合っているか分からないですけど、休日だなと、今日も良い1日になるといいなと思いながら1日が始まるみたいな気分がありまして。さわやかっていうことを限定でいうと僕はやっぱり確実に洗濯の時ですね。これは今回CMをやらせてもらっているってことを抜きにして、洗たくしているときに洗面所とかにふわって柔軟剤の匂いがするときにすごく幸せ感じるんですよ。家事の中でも洗たくが一番好きで、今回この消臭実感は洋服の匂いだけじゃなくて部屋干しをしているときに部屋のニオイまでいい匂いにしてくれるということも考えられて作られていると。それはすごいなと思って。だから僕は家に帰ってくるときにCMみたいに部屋干しをして家に帰ってきた瞬間に部屋中がいい匂いになっているあの幸福感が大好きです。
Q. 洗たく物にまつわるエピソードはありますか？
妻夫木：洗濯って「今回はいける」と思ってしまうんです。今、本当にいろんな会社が洗たく洗剤を改良してくださっているから、今回はこのニットもいけるって、なんで毎回挑戦するんだろうな(笑)。ダメだって書いてあるのに。ドライクリーニングって書いてあるのに挑戦しちゃってうっかり乾燥までかけちゃって「あれ？これ何？小学生用のセーターだっけ？」みたいになっちゃったり。あれ僕いまだにやっちゃうんですよね。なんなんでしょうね。
Q. TVCMをご覧になられる皆さんへメッセージをお願いします。
妻夫木：柔軟剤のCMですが家族で一緒に洗たくをしたり、家でゴロゴロしたり、お出かけをしたり、日々の生活にある小さな幸せ、喜びっていうのがいっぱい詰まったCMになっています。なんとなくそういう幸せっていつの間にか当たり前になって忘れがちになるんだけど、ふとした匂いだとかふとした瞬間のぬくもりだとかそういうものでたぶん思い出してもらえると思うんですよ。このCMも多分見てくれた方々が皆さんにとってなんでもないこの生活の一部がとてもこんなに幸せな瞬間だったんだなって思ってもらえるようなすてきなCMになっていると思うので、ぜひハミングを使って匂いで思い出していただいて、このCMのこともそして皆さんの幸せももう1回改めて思い直して宝物をいっぱい大事にしてもらいたいなと思っています。ぜひ新しいハミングのCMをよろしくお願いします。