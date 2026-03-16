TBS新レギュラー番組「テレビ×ミセス」「プロフェッショナルランキング」4月6日スタート決定
【モデルプレス＝2026/03/16】TBSでは、4月6日より2つのレギュラー新番組がスタート。よる9時（※初回放送はよる8時55分〜）より「テレビ×ミセス」、よる10時より「プロフェッショナルランキング」が放送される。
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両番組とも特番として放送を重ね、好評の声を受けてレギュラー化が決定。よる7時から放送中の「CDTVライブ！ライブ！」を皮切りに、「テレビ×ミセス」「プロフェッショナルランキング」とバトンを繋ぎ、TBSの月曜日を音楽・エンタメで華やかに盛り上げる。
「テレビ×ミセス」は、日本レコード大賞で3年連続の大賞受賞を果たし、日本を代表するトップアーティストであるMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”する、コラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボはもちろん、ミセスメンバーが学校に繰り出すロケ企画も。ミセスがテレビを通じて日本を明るくする企画が続々始動中。規格外のエンターテインメントとなる。
「プロフェッショナルランキング」は、毎回その道を極めたプロたちへの独自取材＆ガチ投票を実施し、検索やAIでは決して導き出せない「本当のランキング」を発表していく番組。音楽・ドラマなどのエンタメから、グルメ・生活情報まで、様々なプロたちの“神解説”とともに放送するランキングが続々。チェアマンには、芸歴55年以上を誇る、芸能界のプロフェッショナル・坂上忍。プレゼンターを、アイドルのプロフェッショナル・中島健人が務める。（modelpress編集部）
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◆「テレビ×ミセス」レギュラー化
両番組とも特番として放送を重ね、好評の声を受けてレギュラー化が決定。よる7時から放送中の「CDTVライブ！ライブ！」を皮切りに、「テレビ×ミセス」「プロフェッショナルランキング」とバトンを繋ぎ、TBSの月曜日を音楽・エンタメで華やかに盛り上げる。
◆「プロフェッショナルランキング」もレギュラー放送決定
「プロフェッショナルランキング」は、毎回その道を極めたプロたちへの独自取材＆ガチ投票を実施し、検索やAIでは決して導き出せない「本当のランキング」を発表していく番組。音楽・ドラマなどのエンタメから、グルメ・生活情報まで、様々なプロたちの“神解説”とともに放送するランキングが続々。チェアマンには、芸歴55年以上を誇る、芸能界のプロフェッショナル・坂上忍。プレゼンターを、アイドルのプロフェッショナル・中島健人が務める。（modelpress編集部）
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