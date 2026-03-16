映画ランキング：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』V3 『私がビーバーになる時』『ゴールデンカムイ』などが初登場
最新の全国映画動員ランキング（3月13日〜15日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員27万4600人、興行収入3億5700万円をあげ、3週連続1位を獲得した。累計成績は動員147万人、興収18.9億円を突破している。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、ディズニー＆ピクサーによるオリジナルアニメーション『私がビーバーになる時』が、初日から3日間で動員26万5000人、興収3億6500万円をあげ初登場。ビーバー型のロボットに意識を転送した動物好きの大学生・メイベルが、動物界で大騒動に巻き込まれていく。監督はダニエル・チョン、声の出演はメイベルをパイパー・カーダ、王様ビーバーのキング・ジョージをボビー・モイニハン、のんびり屋のビーバーのローフをエドゥアルド・フランコが演じ、日本語吹替版では芳根京子、小手伸也、宮田俊哉がそれぞれの声を担当している。
3位には、野田サトルの人気コミックを山崎賢人（※崎＝たつさき）主演で実写化した映画版第2弾『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、初日から3日間で動員24万6900人、興収3億6800万円を記録してランクイン。監督はドラマ版『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』も手掛けた片桐健滋、共演は山田杏奈、眞栄田郷敦、工藤阿須加、ほか。
なお、2位の『私がビーバーになる時』、3位の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、週末3日間の興収では『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を上回っている。
このほか新作では、8位にタカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発している女児向けアーケードゲームを原作とした『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が初登場。監督は山口健太郎、声の出演は藤寺美徳、平塚紗依、久保ユリカ、ほか。
既存作品では、4位の『ウィキッド 永遠の約束』が、累計で動員65万人、興収10億円を突破した。
また、『超かぐや姫！』は3月13日から全国の100館以上で拡大公開され、前週の10位から5位にイッキにランクアップした。
■全国映画動員ランキングトップ10（3月13日〜15日）
1（1→）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週3）
2（NEW）私がビーバーになる時（1）
3（NEW）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（1）
4（2↓）ウィキッド 永遠の約束（2）
5（10↑）超かぐや姫！（4）
6（4↓）ほどなく、お別れです（6）
7（5↓）教場 Requiem（4）
8（NEW）映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！（1）
9（3↓）スペシャルズ（2）
10（6↓）劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編（3）
※11（7↓）木挽町のあだ討ち（3）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、ディズニー＆ピクサーによるオリジナルアニメーション『私がビーバーになる時』が、初日から3日間で動員26万5000人、興収3億6500万円をあげ初登場。ビーバー型のロボットに意識を転送した動物好きの大学生・メイベルが、動物界で大騒動に巻き込まれていく。監督はダニエル・チョン、声の出演はメイベルをパイパー・カーダ、王様ビーバーのキング・ジョージをボビー・モイニハン、のんびり屋のビーバーのローフをエドゥアルド・フランコが演じ、日本語吹替版では芳根京子、小手伸也、宮田俊哉がそれぞれの声を担当している。
なお、2位の『私がビーバーになる時』、3位の『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、週末3日間の興収では『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を上回っている。
このほか新作では、8位にタカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発している女児向けアーケードゲームを原作とした『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』が初登場。監督は山口健太郎、声の出演は藤寺美徳、平塚紗依、久保ユリカ、ほか。
既存作品では、4位の『ウィキッド 永遠の約束』が、累計で動員65万人、興収10億円を突破した。
また、『超かぐや姫！』は3月13日から全国の100館以上で拡大公開され、前週の10位から5位にイッキにランクアップした。
■全国映画動員ランキングトップ10（3月13日〜15日）
1（1→）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週3）
2（NEW）私がビーバーになる時（1）
3（NEW）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（1）
4（2↓）ウィキッド 永遠の約束（2）
5（10↑）超かぐや姫！（4）
6（4↓）ほどなく、お別れです（6）
7（5↓）教場 Requiem（4）
8（NEW）映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！（1）
9（3↓）スペシャルズ（2）
10（6↓）劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編（3）
※11（7↓）木挽町のあだ討ち（3）