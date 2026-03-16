「いもグルメ」のすべてが詰まったイベント、大阪で開催へ 全国から28店舗【一覧】
『やきいもパラダイス2026 in てんしば』が、3月20日〜24日に大阪・天王寺公園エントランスエリア「てんしば」で開催される。
【写真多数】大阪てんしばに登場する「いもグルメ」の数々
焼きいも、大学いも、スイートポテトといった、さつまいもの定番メニューだけではなく、きんつばやほしいもなど和のおやつ、モンブラン、ソフトクリーム、クレープなどの洋のスイーツ、さらには、豚汁やパイ、バーガーまで「いもグルメ」のすべてが詰まったグルメイベント。4回目の開催となり、過去最多の28店舗が集結する。
音楽コンテンツも充実し、日替わりの音楽ライブを楽しみながら、全国のおいもを食べ比べできる。
■『やきいもパラダイス2026 in てんしば』
開催日：2026年3月20日（金・祝）〜24日（火）全5日間
開催時間：10：00〜18：30（最終日は17：00まで）※雨天決行、ただし音楽ライブは雨天の場合中止
会場：天王寺公園エントランスエリア「てんしば」
入場料：無料（1回購入につき1枚使用できる「お急ぎパス」500円）
出店リスト
oimo&coco.（滋賀）
京都芋屋 芋と野菜（京都）
いちごICHIJYU（兵庫）
BUTTER CREPE LAB.（兵庫）
安納芋スイーツ専門店 芋田屋又三郎（大阪）
芋と茶 頂-itadaki-（大阪）
creamy croquette（大阪）
さつまいもとスパイス（大阪）
天carat（大阪）
POTATOLABO（大阪）
marusoku（大阪）
焼き芋たかくら（大阪）
浪漫焼き芋 芋の巣（大阪）
パイ専門店 pie,guruguru（奈良）
MOGMOG（和歌山）
焼き芋専門店 芋やす（茨城）
芋ばっかりの専門店 IMOBAKKA（埼玉）
小江戸川越 芋福堂（埼玉）
Sweet Angel（埼玉）
芋や吟二朗（東京）
The3rd.Shibuya（東京）
日比焼き芋 HIBIYAKIIMOTokyo（東京）
さつまいも専門店 oimo lab.（神奈川）
やきいもコロ（愛知）
芋屋 蜜の月 倉敷本店（岡山）
お芋スイーツ専門店 いもまる（香川）
あずまや芋庵（徳島）
sweet&healthy SAZANKA（宮崎）
【写真多数】大阪てんしばに登場する「いもグルメ」の数々
焼きいも、大学いも、スイートポテトといった、さつまいもの定番メニューだけではなく、きんつばやほしいもなど和のおやつ、モンブラン、ソフトクリーム、クレープなどの洋のスイーツ、さらには、豚汁やパイ、バーガーまで「いもグルメ」のすべてが詰まったグルメイベント。4回目の開催となり、過去最多の28店舗が集結する。
■『やきいもパラダイス2026 in てんしば』
開催日：2026年3月20日（金・祝）〜24日（火）全5日間
開催時間：10：00〜18：30（最終日は17：00まで）※雨天決行、ただし音楽ライブは雨天の場合中止
会場：天王寺公園エントランスエリア「てんしば」
入場料：無料（1回購入につき1枚使用できる「お急ぎパス」500円）
出店リスト
oimo&coco.（滋賀）
京都芋屋 芋と野菜（京都）
いちごICHIJYU（兵庫）
BUTTER CREPE LAB.（兵庫）
安納芋スイーツ専門店 芋田屋又三郎（大阪）
芋と茶 頂-itadaki-（大阪）
creamy croquette（大阪）
さつまいもとスパイス（大阪）
天carat（大阪）
POTATOLABO（大阪）
marusoku（大阪）
焼き芋たかくら（大阪）
浪漫焼き芋 芋の巣（大阪）
パイ専門店 pie,guruguru（奈良）
MOGMOG（和歌山）
焼き芋専門店 芋やす（茨城）
芋ばっかりの専門店 IMOBAKKA（埼玉）
小江戸川越 芋福堂（埼玉）
Sweet Angel（埼玉）
芋や吟二朗（東京）
The3rd.Shibuya（東京）
日比焼き芋 HIBIYAKIIMOTokyo（東京）
さつまいも専門店 oimo lab.（神奈川）
やきいもコロ（愛知）
芋屋 蜜の月 倉敷本店（岡山）
お芋スイーツ専門店 いもまる（香川）
あずまや芋庵（徳島）
sweet&healthy SAZANKA（宮崎）