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K-POPアイドルが世界を目指すのは“国内需要の限界と集中競争”が理由だった

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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国アイドルなのに、韓国で競わない3つの背景」と題した動画を公開。東大博士課程に在籍するパクくん氏が、K-POPアイドルがなぜ積極的に海外市場を目指すのか、日本のアイドル市場との比較を交えながら解説した。



パクくん氏はまず、韓国が海外進出せざるを得ない背景の一つとして「国内需要の限界と集中競争です」と指摘する。韓国の人口は日本の約4割であり、K-POPの主なファン層である若年層に限定すると、国内だけで獲得できるファン数には限界がある。さらに、数多くの芸能事務所から新人アイドルが次々にデビューするため、「競争はまさに強烈です」と国内の厳しい生存競争を説明した。



こうした状況から、必然的に海外へ目が向くとパクくん氏は語る。その動きを後押ししているのが、国策としての文化輸出だ。2000年代以降、韓国政府は文化産業を国家のイメージ向上や経済成長の柱と位置づけ、海外進出を積極的に支援してきた。政府機関によるプロモーションなど、「国策レベルの後押し」がK-POPのグローバル展開を加速させる一因になったと分析する。



また、パクくん氏は韓国ドラマが韓流エンタメ全体の導線になっている点にも言及。『愛の不時着』のような作品が海外で人気を博すと、ドラマのサウンドトラックや出演俳優が所属するアイドルグループへも関心が広がる。この流れが「海外のファンを獲得する導線」として機能しているという。



これらの背景から、韓国の芸能界では海外市場を意識した戦略が不可欠となっている。海外で成功すれば、その評価が「逆輸入」される形で国内での人気をさらに高める効果も期待できる。K-POPアイドルの華やかな活躍の裏には、国内の厳しい市場環境を乗り越えるための、緻密で必然的なグローバル戦略が存在した。本動画は、日韓のエンタメ市場の違いを浮き彫りにし、K-POPが世界で成功を収める構造的な理由を深く理解できる内容となっている。