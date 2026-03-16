落合福嗣、父・博満氏の“おじいちゃんの顔”自宅でのショット公開「左腕駐車場にされてる」「今度は膝が駐車場に」 ファンほっこり
声優の落合福嗣が15日、自身のXを更新。父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）が自宅で“おじいちゃんの顔”を見せる姿を複数枚公開した。
【写真】「孫くんも幸せそう」父・博満氏の自宅での“おじいちゃんの顔”を公開した落合福嗣
親子3代で自宅でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をテレビ観戦したとみられ、「野球の事はGoogle AIに聞く前にHIROMITSU ochi-AIに聞くとなんでも答えてくれる でも言ってる事難しすぎて『ほーーん』ってなるのでGoogleに聞くのがいいかもしれない！」「おじいさん左腕駐車場にされてる ずっと喋ってて『こんなに喋るっけこのおじいさん』ってなってます」「今度は膝が駐車場になってる」などと孫たちとの光景をユーモアたっぷりにつづり、リラックスした様子の博満氏や、母でタレントの落合信子と博満氏の夫婦ショットなどを公開した。
これらの投稿にファンからは「親子のやりとりにいつもほのぼのさせていただいております…感謝…」「落合氏の解説が横で聞けるなんて羨ましすぎる」「もしかするとGoogle AIもここから知識を引用してるかもしれない」「孫くんも幸せそうだし最高の準々決勝の過ごし方だね…！」「お金払ってもじぃじの解説聞きながら応援したい」「相変わらず仲良しでうらやましい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「孫くんも幸せそう」父・博満氏の自宅での“おじいちゃんの顔”を公開した落合福嗣
親子3代で自宅でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をテレビ観戦したとみられ、「野球の事はGoogle AIに聞く前にHIROMITSU ochi-AIに聞くとなんでも答えてくれる でも言ってる事難しすぎて『ほーーん』ってなるのでGoogleに聞くのがいいかもしれない！」「おじいさん左腕駐車場にされてる ずっと喋ってて『こんなに喋るっけこのおじいさん』ってなってます」「今度は膝が駐車場になってる」などと孫たちとの光景をユーモアたっぷりにつづり、リラックスした様子の博満氏や、母でタレントの落合信子と博満氏の夫婦ショットなどを公開した。