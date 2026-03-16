近畿大学の学生27人組ユニット、つんく♂オリジナル曲を入学式で披露へ 看護学部の新入生もメンバー
音楽プロデューサー・つんく♂が、今年も母校・近畿大学（大阪府東大阪市）の入学式を総合プロデュースする。入学式ウエルカムパフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」が、入学式当日にパフォーマンスを披露する。
【写真】「すごいお二人」つんく♂＆木村ミサの“レア”な2ショット
つんく♂は、近畿大学の入学式を例年プロデュース。2023年度からは、入学式ウエルカムパフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」によるパフォーマンスが入学式のオープニングを飾っている。
「KINDAI WELCOMES」は、在学生の中から性別を問わず、ボーカルやパフォーマーを募集するオーディションを経て結成。今年度は、昨年から継続の12人に、今回選出された在学生12人、新入生3人を加え、合計27人のユニットとなった。新メンバーの新入生には、4月に開設される看護学部の1期生となる学生も含まれている。
現在はダンスなどの練習に励み、近畿大学の入学式のためにつんく♂が作詞作曲したオリジナル曲でパフォーマンスを披露する予定。なお、新入生3人はウエルカムパフォーマンスの途中から入学式のステージに登場し、大学生活の門出を自身のパフォーマンスで彩る。
入学式は、4月4日に近畿大学東大阪キャンパス・記念会館で実施される。
【写真】「すごいお二人」つんく♂＆木村ミサの“レア”な2ショット
つんく♂は、近畿大学の入学式を例年プロデュース。2023年度からは、入学式ウエルカムパフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」によるパフォーマンスが入学式のオープニングを飾っている。
現在はダンスなどの練習に励み、近畿大学の入学式のためにつんく♂が作詞作曲したオリジナル曲でパフォーマンスを披露する予定。なお、新入生3人はウエルカムパフォーマンスの途中から入学式のステージに登場し、大学生活の門出を自身のパフォーマンスで彩る。
入学式は、4月4日に近畿大学東大阪キャンパス・記念会館で実施される。