校務と出願を同時にデジタル化できる教育DX基盤！システム ディ「School Engine／Web出願システム」

記事ポイント 2026年3月に青森県教育委員会67校・約23,000名の生徒へ導入Web出願システムは2027年度入試から稼働予定文科省標準モデル準拠のパブリッククラウド型校務支援 2026年3月に青森県教育委員会67校・約23,000名の生徒へ導入Web出願システムは2027年度入試から稼働予定文科省標準モデル準拠のパブリッククラウド型校務支援

青森県の県立中学校・高等学校・特別支援学校で使う校務と出願の基盤が、クラウド前提で一体化されます。

教職員の入力作業や確認作業の重複を減らし、学校現場の時間を授業と生徒対応へ戻しやすくなる取り組みです。

導入は2026年3月に開始され、2027年度入試からはWeb出願システムの稼働が予定されています。

システム ディ「School Engine／Web出願システム」

導入先：青森県教育委員会導入開始時期：2026年3月対象校：県立中学校・高等学校・特別支援学校 計67校対象規模：約23,000名の生徒、約3,750名の教職員Web出願システム：2027年度入試から稼働予定提供元：システム ディ

今回の導入は、校務支援と出願管理を別々に運用する負担を減らし、教育データを学校運営に活かすための基盤づくりです。

文部科学省が示す統合型校務支援システムの標準モデルに準拠した構成を採ることで、県全体での運用ルール統一と拡張性を両立しやすくなります。

県内67校という広域での利用を前提にしているため、現場単位の最適化だけではなく、教育委員会側の管理や分析まで見据えた設計が重要になります。

出願業務をオンライン化して校務支援システムと連携させることで、名簿情報や関連データの転記負担を抑え、確認プロセスの精度向上にもつながります。

導入の背景

青森県では、複数校種にまたがる校務を一定の品質で支えるために、県単位での共通基盤整備が求められていました。

教職員の業務負担を抑えながら、教育現場で必要な情報を適切に扱える運用へ移行することが導入判断の土台になっています。

今後の出願手続きのオンライン化を見据え、校務と出願を連動させる設計を早期に整える必要もありました。

School Engineの特長

School Engineは、パブリッククラウド上で運用する統合型校務支援サービスとして、広域導入と一括管理を両立しやすい構成です。

関連システムとの連携を前提にしているため、教育データをダッシュボードで可視化し、学校運営の判断に活用しやすくなります。

低額かつ定額で利用しやすい料金設計で、自治体や教育委員会での継続運用を意識したサービスです。

Web出願システム連携で変わる運用

2027年度入試から稼働予定のSchool Engine Web出願システムにより、出願手続きはオンラインで完結できる形へ進みます。

校務支援システムと連携することで、出願情報と校務側データの突合を手作業で繰り返す負担を減らし、事務作業の見通しを立てやすくなります。

県全体で同一基盤を運用することで、学校ごとの差異を抑えながら、業務品質の平準化を進められます。

教職員の業務負担を減らし、授業と生徒対応の時間を取り戻すための実践的な取り組みです。

67校・約23,000名の生徒が利用する広域設計は、同規模の導入を検討する自治体にとっても参考になる実例です。

校務と出願を同一基盤で一元管理する体制が、2026年から順を追って整えられます。

システム ディ「School Engine／Web出願システム」の紹介でした☆

よくある質問

Q. どの学校が導入対象ですか？

青森県の県立中学校・高等学校・特別支援学校の計67校が対象です。

Q. いつから利用が始まりますか？

校務支援クラウドサービスの導入は2026年3月に開始され、Web出願システムは2027年度入試から稼働予定です。

Q. 利用する人数規模はどのくらいですか？

約23,000名の生徒と約3,750名の教職員が利用対象です。

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