「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が3月14日、15日の2日間にわたり東京の赤坂で開催された。近年、日本国内で急速な盛り上がりを見せているポッドキャストのさらなる拡大と文化的な発信を目指し、発信者が垣根を越えて集結する国内初の大規模イベントとなった。

15日には、株式会社STARTO ENTERTAINMENT元代表取締役CEOで内外タイムス客員編集長の福田淳と明石ガクト氏がinterfmとSpotifyで放送中のサークル型ラジオ番組「UMP～未確認人物倶楽部～」（毎週木曜日22時30分～23時）を代表して2人で登壇した。

ゲストにSUPER EIGHTの村上信五が登場。村上と福田客員編集長は、大阪で地元が一緒で、事務所の元社長とタレントという枠を超え、親交が深く、村上は「地元の先輩だけど、オフィシャルの場で話すのは初めて」と話した。福田客員編集長より、村上自身をモデルとしたバーチャルタレント「AIシンゴ」を運用していることについて聞かれると、「僕自身ではないのでリスキーな面があるけれど、自分で全部責任を持って権利関係もしっかりやっていこうと思う。エンタメの可能性を感じる」と話した。今後の活動について「AIシンゴと一緒にラジオで共演してみたい」とした上で、「マネジメントの部分も気になる。誰もやっていないことに踏み込んでみたい」と意気込みを語った。

ほかにも、ミュージシャンの玉屋2060％、フリーアナウンサーの中川安奈、女優の南果歩がゲストに登場した。最近エッセイを出版した南は、「ラジオを聴く人は本も読んでくれる」とラジオと本の親和性を強調した。