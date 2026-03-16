ジャンプ漫画×部活勧誘ポスター配布 『テニスの王子様』『アイシールド21』『黒子のバスケ』『ハイキュー!!』『アオのハコ』など
部活を通して得たことを熱く語る「Sportiva 部活特集号」が3月16日に発売された。また、集英社の部活漫画公式サイト「部活やろうぜ！」の企画がスタートしている。
【画像】カッコいい！『ハイキュー!!』などジャンプ漫画の部活勧誘ポスター
表紙はバレーボール男子日本代表の顔、高橋藍を特写した１枚が飾り、インタビューには、高橋藍、西田有志、関田誠大（バレーボール）、乾貴士、中村憲剛（サッカー）、石井大智、平良海馬（野球）、田臥勇太（バスケットボール）、三浦龍司、田中佑美（陸上競技）、五郎丸歩（ラグビー）らトップアスリートのほか、人気部活漫画『ドッグスレッド』の著者・野田サトル（アイスホッケー）、『アオのハコ』の著者・三浦糀（バドミントン）や、声優・西山宏太朗（バスケットボール）が登場している。
また、集英社の「部活マンガ」を特集する公式サイト『部活やろうぜ！』をクローズアップ。サイト内で掲載されている部活マンガ222作品を、各作品第1巻の表紙画像とともに紹介文を交えてすべて掲載している。
さらに今号では、別添ダブル付録として【『ハイキュー!!』×『部活やろうぜ！』特製クリアファイル】（29.3cm×21.0cm・５枚セット）と、【人気部活マンガ×部活勧誘ポスターによる『部活やろうぜ！』卓上カレンダー】がついている。
「部活やろうぜ！」とは、集英社はこれまで、運動部から文化部まで様々な部活生の物語を漫画にしてきた。その結果、部活文化を牽引するような作品も世の中に送り出していきた。そこで部活漫画の力を使って、全国の部活生の「部活を頑張りたい」という気持ちを後押しし、新入部員の募集を手助けしたいという想いから、「部活やろうぜ！」キャンペーンを行なっている。
『テニスの王子様』『アイシールド21』『黒子のバスケ』『ハイキュー!!』『アオのハコ』など「部活」をテーマにした漫画約222作品を紹介＆オトクに試し読みができるほか、サイト内の特別企画として、各漫画作品のキャラカットを用いて作成した「部活勧誘ポスター」をダウンロード形式で配布。このポスターは、実際に学校の部活勧誘用として使用可能。新入生の勧誘に悩む現役部員にも、オススメできるキャンペーンになっている。
【画像】カッコいい！『ハイキュー!!』などジャンプ漫画の部活勧誘ポスター
表紙はバレーボール男子日本代表の顔、高橋藍を特写した１枚が飾り、インタビューには、高橋藍、西田有志、関田誠大（バレーボール）、乾貴士、中村憲剛（サッカー）、石井大智、平良海馬（野球）、田臥勇太（バスケットボール）、三浦龍司、田中佑美（陸上競技）、五郎丸歩（ラグビー）らトップアスリートのほか、人気部活漫画『ドッグスレッド』の著者・野田サトル（アイスホッケー）、『アオのハコ』の著者・三浦糀（バドミントン）や、声優・西山宏太朗（バスケットボール）が登場している。
さらに今号では、別添ダブル付録として【『ハイキュー!!』×『部活やろうぜ！』特製クリアファイル】（29.3cm×21.0cm・５枚セット）と、【人気部活マンガ×部活勧誘ポスターによる『部活やろうぜ！』卓上カレンダー】がついている。
「部活やろうぜ！」とは、集英社はこれまで、運動部から文化部まで様々な部活生の物語を漫画にしてきた。その結果、部活文化を牽引するような作品も世の中に送り出していきた。そこで部活漫画の力を使って、全国の部活生の「部活を頑張りたい」という気持ちを後押しし、新入部員の募集を手助けしたいという想いから、「部活やろうぜ！」キャンペーンを行なっている。
『テニスの王子様』『アイシールド21』『黒子のバスケ』『ハイキュー!!』『アオのハコ』など「部活」をテーマにした漫画約222作品を紹介＆オトクに試し読みができるほか、サイト内の特別企画として、各漫画作品のキャラカットを用いて作成した「部活勧誘ポスター」をダウンロード形式で配布。このポスターは、実際に学校の部活勧誘用として使用可能。新入生の勧誘に悩む現役部員にも、オススメできるキャンペーンになっている。
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