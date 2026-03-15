『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』CS放送TBSチャンネル1でテレビ初独占放送決定

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2026年3月7日・8日にKアリーナ横浜で開催された『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』のDAY1・DAY2がCS放送TBSチャンネル1でテレビ初、独占放送されることが発表された。

■公演直前や終演後のインタビューや舞台裏映像など、ここでしか観られないスペシャル映像を追加！

TBSが誇る長寿音楽番組『CDTV』。2020年春からはTBS系列で毎週月曜の夜に『CDTVライブ！ライブ！』として生放送されている。今回も番組を応援する視聴者への感謝の気持ちを込めたスペシャルイベント『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』が2026年3月7日・8日に開催され、司会進行はえとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）と声優の下野 紘、Boonaが務めた。

DAY1は、＝LOVE、超特急、BOYNEXTDOOR、Little Glee Monster、DAY2はアイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、&TEAM、M!LKが出演し、総勢8組の超豪華アーティストが2日間にわたりKアリーナ横浜に集結。

ファンが聴きたい曲をランキング形式で披露するほか、番組の人気企画の特別版などアーティストが考えた様々な演出が盛りだくさん。観客も巻き込んだ“一夜限り”の特別なステージで、会場は大きな盛り上がりを見せた。

TBSチャンネル1では、各日のライブステージに加え、公演直前や終演後のインタビューや舞台裏映像など、ここでしか観られないスペシャル映像を追加。放送は2026年4月下旬以降。バラエティ豊かなアーティストたちによる熱いパフォーマンスを確認したい。

(C) YX LABELS

(P)&(C) KOZ Entertainment.

(C)SDR

■番組情報

CS放送 TBSチャンネル1『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』

■出演アーティスト

DAY1(3月7日)公演：＝LOVE、超特急、BOYNEXTDOOR、Little Glee Monster

DAY2(3月8日)公演：アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、&TEAM、M!LK

司会進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）、下野 紘、Boona

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

■【画像】『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』DAY1出演者

■【画像】『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』DAY2出演者