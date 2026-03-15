最近、店内で飲食をせずトイレだけを使用する人への対応に苦慮するカフェが増えているが、あるネット上のコミュニティーに「カフェの新メニュー」と題して、セルフオーダーのタッチパネルの写真が投稿された。写真には「注文せずトイレだけを利用、1人1回2000ウォン（約213円）」」と書かれている。

ネット上では、「トイレ掃除や備品の管理にも費用が発生する。顔を合わせず利用できる合理的な対応だ」という肯定的な反応と、「いくらなんでもトイレを使うのに料金を取るのはあまりにせちがらい」といった否定的な反応が広がっている。

昨年12月には、カフェで注文をせずトイレを無断で使用した来店者に対し、店主がトイレから出られないようにし、「注文を強要した」として、警察も呼ぶ騒ぎになり、ネット上でも話題になった。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「いいんじゃない？切羽詰まってたら1万ウォンでも利用すると思う」「確かに」「自分も賛成」「というか普通にコーヒーを買えばいい」「トイレだけ使わずコーヒーを飲んでいけってことでしょ」「当たり前のように使うのが問題だよね。誰かが管理して掃除してくれてるのに。海外に行けばトイレは有料だよ」など賛同のコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/麻江）