◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

野球日本代表の侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ大会連覇ならず。鈴木誠也選手が試合を振り返りました。

1次ラウンドでは2本のホームランを放つなど好調を維持し、準々決勝では「3番・センター」で出場。しかし初回に出塁すると盗塁の際、足を痛め途中交代となりました。

試合は5-8で敗戦。試合後鈴木選手は「最後の最後でチームに迷惑をかけてしまって申し訳ないなという気持ちでいましたけど、周りの選手がカバーしてくれて、結果負けてしまいましたけど、相手も強かったですし悔しい気持ちが残ってまた次リベンジできるようにやっていきたいと思います」と振り返りました。

ケガの状態について「まだドクターに診てもらっただけではっきりとした答えが出てない状況なので明日帰ってシカゴの方でカブスで診察してという形になると思うのでそこからかなと思います」と話しました。

2年後のオリンピックについて、出場条件などまだ決まっていない状況ですが、「まだ先のことなのでなんとも言えないですけど、選んでもらえるのであれば、もし行けるのであればもちろん行きたいと思いますし、あとは自分がしっかり鍛え抜いてまた機会があれば活躍したい」と語りました。