「雪印メグミルク」の公式「X」アカウントが、「とろけるスライス」のパッケージ裏面に書かれた、意外な事実を公開しています。

【画像】え…えぇ！？ コチラが“スゴイこと”が「さらっと」書かれているパッケージです！

公式アカウントも知らなかった「歴史」

公式アカウントは、「ちょっと待って」と前置きし、「世界初って、さらっと書いてあるけどさらっとじゃないですよね」とコメント。「とろけるスライス」のパッケージ裏面の写真とともに、「毎日見てたのに、今日まで気付かなかった……」と投稿しています。

パッケージ裏面の、原材料表示や製造者名の下に「さらっと」書かれているのは、「実は私、世界初のとろけるスライスチーズです」という一文です。

投稿には、「ほぼ毎日食べているのに気付かなかった」「今まで何百枚と食べていた“世界初”」「本当、さらっと…」「えっ、さらっとすごい情報書いてますね」という声が上がり、多くの人が「知らなかった」様子です。

雪印メグミルクの公式サイトでは、「スライスチーズの歴史」が公開されています。公式サイトによると、「雪印 スライスチーズ」が発売されたのは1962年（昭和37年）。「雪印 とろけるスライス」は、1987年（昭和62年）に発売されました。

また、「とろけるスライス」の商品紹介ページには、「『ナチュラルチーズのようなとろけ方をする、スライスチーズを開発する』開発チーム全員の情熱が生み出した、世界初のとろけるスライスチーズです」と書かれています。

