23歳日本人FWが絶妙アシスト→衝撃ゴラッソ「Oh my, Ayumu Yokoyama！」。カットインから右足一閃「えぐい」「トップで見たい」の声
際立つ活躍ぶりだ。
現地３月14日に行なわれたベルギーのチャレンジャープロリーグ（２部に相当）第30節・RFCセラン戦で、ヨンク・ゲンクの横山歩夢は先発。２−２で終わった試合で、23歳FWは１ゴール・１アシストを記録した。
開始12分、鋭いドリブルで左サイドを突破し、クロスを供給。ジュリー・ンゾコの先制弾をお膳立てした。さらに37分、今度は自らネットを揺らす。
左サイドからカットインし、ペナ角付近で右足を一振り。強烈なシュートはクロスバーを強打してゴールに吸い込まれた。
『DAZN』のベルギー版の公式Xが「Oh my, Ayumu Yokoyama！」と綴り、得点シーンを公開。「横山えぐい」「凄い」「下部とは言えど、素晴らしいゴール」「そろそろトップでプレー見たいよねー」といった声があがった。
１月16日のロンメル戦から、ここまでの11試合ですべてフルタイム出場の横山。２得点・４アシストを記録している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】横山歩夢の力感あふれるスーパーゴール！
現地３月14日に行なわれたベルギーのチャレンジャープロリーグ（２部に相当）第30節・RFCセラン戦で、ヨンク・ゲンクの横山歩夢は先発。２−２で終わった試合で、23歳FWは１ゴール・１アシストを記録した。
開始12分、鋭いドリブルで左サイドを突破し、クロスを供給。ジュリー・ンゾコの先制弾をお膳立てした。さらに37分、今度は自らネットを揺らす。
左サイドからカットインし、ペナ角付近で右足を一振り。強烈なシュートはクロスバーを強打してゴールに吸い込まれた。
『DAZN』のベルギー版の公式Xが「Oh my, Ayumu Yokoyama！」と綴り、得点シーンを公開。「横山えぐい」「凄い」「下部とは言えど、素晴らしいゴール」「そろそろトップでプレー見たいよねー」といった声があがった。
１月16日のロンメル戦から、ここまでの11試合ですべてフルタイム出場の横山。２得点・４アシストを記録している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】横山歩夢の力感あふれるスーパーゴール！