新幹線の自由席を利用しましたが満席で約3時間立ちっぱなしでした。座席に座れる人と料金が同じなのにモヤモヤします。何か解決策はなかったのでしょうか？

新幹線の自由席が満席でも料金が大きく変わらない理由

新幹線の自由席は、指定席のような席を予約する仕組みではありません。空いていれば座れますが、満席の場合は立って利用する前提も含んだきっぷです。

料金が指定席より少し安いのは、この「席の保証がない」ことを反映したものです。新幹線では通常、指定席特急料金が自由席特急料金より数百円高く設定されており、これは席の保証に対する料金差です。

そのため、満席で座れなかったとしても、それだけを理由に「座れなかった分の差額が返る」とは基本的になりません。払い戻しも、原則として使用前が条件です。

JR東海やJR東日本の案内では、自由席特急券の払い戻しは使用開始前で有効期間内に限られ、手数料がかかります。したがって、乗ってしまった後に「座れなかったから返金してほしい」と求めるのは難しいのが実情です。



3時間立ちっぱなしを避けるために当日できたこと

当日にできた現実的な対応は、主に3つあります。

第一に、1本見送ることです。自由席は列車によって混み方が大きく変わるため、後続列車のほうが空く場合があります。特に連休や夕方は、数十分ずらすだけで座れることがあります。

第二に、始発駅や途中の大きな駅では、自由席車両の乗車位置に早めに並ぶことです。自由席は並ぶ順番が結果に直結しやすいため、出発直前にホームへ行くと不利になります。

第三に、乗車前に指定席へ切り替えられないか確認することです。空席があれば、追加料金を払って指定席に変更できる場合があります。ただし、乗車してからの扱いは条件が変わるため、迷った時点で駅係員や窓口にすぐ確認するのが確実です。

なお、自由席特急券で乗る人は、原則として自由席車両を利用するきっぷであり、指定席車両のデッキや通路に自由に立てるわけではありません。混雑時は車掌判断で認められることもありますが、当然の権利ではない点には注意が必要です。



次回から座れる可能性を高めるための対策

次回の不満を減らすには、「安さ」を優先する日と、「確実に座ること」を優先する日を分けて考えることが大切です。

3時間近い移動や仕事前後の移動、体調に不安がある日、荷物が多い日は、最初から指定席を選んだほうが満足度は高くなります。自由席との差が通常期で数百円程度なら、長時間立つ負担と比べて安いと感じる人も多いでしょう。

一方で、出発時刻を柔軟に変えられる日や、比較的短距離の移動なら自由席にも利点があります。混雑しやすい連休や朝夕のピーク、大型イベント開催日を避けるだけでも、座れる可能性は上がります。つまり、自由席そのものが悪いのではなく、「座れなくても受け入れられる条件の日に使う」のが上手な使い方です。



自由席は安さと引き換えに座れないこともあると理解して選ぼう

新幹線の自由席で3時間立ちっぱなしだったのに、座れた人と大きく料金が変わらないと、モヤモヤするのは当然です。ただし、制度上は、自由席はもともと座席保証のないきっぷとして売られています。そのため、当日は見送りや指定席への切り替え確認、次回は乗車時間や列車選びの工夫が重要になります。

自由席は便利で経済的な選択肢ですが、長時間移動では座れない負担も小さくありません。移動時間や混雑状況をふまえ、その時の予定に合った座席を選ぶようにしましょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 JREメディア 新幹線自由席がある列車は？金額など自由席と指定席の違いを紹介

東海旅客鉄道株式会社 JR東海 きっぷのルール きっぷの払いもどし

東海旅客鉄道株式会社 JR東海 きっぷのルール 特急券

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー