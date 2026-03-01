ブンデスリーガ 25/26の第26節 アイントラハト・フランクフルトとハイデンハイムの試合が、3月14日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、エレン・ディンクチ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

53分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのロビン・コッホ（DF）のアシストからアルノー・カリムエンド（FW）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

63分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、ニクラス・ドルシュ（MF）に代わりサーロンド・コンテ（FW）、ミッケル・カウフマン（FW）がピッチに入る。

73分にアイントラハト・フランクフルトのロビン・コッホ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アイントラハト・フランクフルトが1-0で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し88分までプレーした。

2026-03-15 01:30:15 更新