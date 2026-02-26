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旅行YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が、「【デカすぎる】数年前に突如現れた横浜の巨大アパホテルに泊まってみた」と題した動画を公開した。横浜みなとみらい地区にそびえ立つ「アパホテル&リゾート 横浜ベイタワー」の宿泊体験をレビューしている。



動画ではまず、通常のビジネスホテルとは一線を画す、豪華なエントランスとロビーの様子が紹介される。まるで空港のような数のチェックインカウンターが並び、多くの宿泊客が訪れているが、スタッフの効率的な対応により約10分で手続きが完了したという。その回転率の高さを、旅のヤマネ氏は「地元横浜の名店、吉村家のよう」とユニークに表現した。



今回宿泊したのは、みなとみらい側を望む29階の高層階シングルルーム。部屋に入るなり、窓のカーテンを開けると「うわー、すごい！」と感嘆の声が漏れる。窓の外には、横浜ワールドポーターズやよこはまコスモワールド、ベイブリッジまで見渡せる絶景が広がっていた。夜には、光り輝く観覧車をはじめとするロマンチックな夜景を独り占めできる。



さらに翌朝、雲の切れ間から昇る日の出の美しさには思わず息をのむ。旅のヤマネ氏は、この景色を眺めながら「体験価値が非常に高い」「コスパめちゃくちゃ高いと思います」と語り、1泊9,000円（撮影当時）という価格以上の満足感を得られたことを強調した。



このホテルには大浴場やフィットネスジム、コンビニ、夏季限定の屋外プールなど館内施設も充実しており、滞在中の利便性も高い。みなとみらいの絶景と中心地という好立地を考慮すると、このホテルは横浜観光の拠点として非常にコストパフォーマンスの高い選択肢であると言えるだろう。