前半の支配率は“86％”…韓国がウズベクを圧倒！ ６−０完勝で４強入り＆W杯出場権獲得！ 準決勝ではなでしこJ対フィリピンの勝者と対戦【女子アジア杯】
現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、韓国女子代表とウズベキスタン女子代表が対戦した。
A組首位でグループステージを突破した韓国と、B組３位で初の決勝トーナメント進出を果たしたウズベキスタン。勝利すれば来年行なわれる女子ワールドカップの出場権を手にできる重要な一戦は、立ち上がりから韓国が主導権を握る。
９分、味方の浮き球のスルーパスに反応したソン・ファヨンが、ペナルティエリア右に進入。右足で放ったシュートは、ブロックに入った相手DFに当たってゴールに吸い込まれ、韓国が先制する。
押し込む時間が続くと、20分には追加点。キャプテンのコ・ユジンがペナルティエリア手前中央から、技術の光るコントロールシュートで追加点を奪う。
ウズベキスタンもカウンターからチャンスを作るが、相手の守備を崩しきれない。試合を配信したDAZNによると、前半終了時点で韓国が86パーセントと圧倒的なボール支配率を記録した。
後半も２点リードの韓国の波状攻撃が続く。すると57分、左CKからGKが弾いたこぼれ球を拾ったパク・スジョンが右足で強烈なシュートを決める。
72分にもアタッキングサードでの細かい繋ぎから10番のチ・ソユンが追加点。85分にもイ・ウニョンがネットを揺らすと、90＋３分にもPKで加点し、終始圧倒した韓国が６−０でウズベキスタンを下し、ベスト４進出を果たした。
なお、韓国は15日の準々決勝・なでしこジャパン対フィリピンの勝者と準決勝で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３戦全勝なでしこジャパンの全17ゴールをイッキ見！
A組首位でグループステージを突破した韓国と、B組３位で初の決勝トーナメント進出を果たしたウズベキスタン。勝利すれば来年行なわれる女子ワールドカップの出場権を手にできる重要な一戦は、立ち上がりから韓国が主導権を握る。
９分、味方の浮き球のスルーパスに反応したソン・ファヨンが、ペナルティエリア右に進入。右足で放ったシュートは、ブロックに入った相手DFに当たってゴールに吸い込まれ、韓国が先制する。
ウズベキスタンもカウンターからチャンスを作るが、相手の守備を崩しきれない。試合を配信したDAZNによると、前半終了時点で韓国が86パーセントと圧倒的なボール支配率を記録した。
後半も２点リードの韓国の波状攻撃が続く。すると57分、左CKからGKが弾いたこぼれ球を拾ったパク・スジョンが右足で強烈なシュートを決める。
72分にもアタッキングサードでの細かい繋ぎから10番のチ・ソユンが追加点。85分にもイ・ウニョンがネットを揺らすと、90＋３分にもPKで加点し、終始圧倒した韓国が６−０でウズベキスタンを下し、ベスト４進出を果たした。
なお、韓国は15日の準々決勝・なでしこジャパン対フィリピンの勝者と準決勝で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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