【TGC】梶原叶渚、カジュアルな姿でランウェイ飾る 目を引く赤いパーカーで登場
俳優でモデルの梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。
【写真】圧巻の美脚！親子共演の梶原雄太＆梶原叶渚
梶原は髪をアップにして大ぶりのピアスを身に着け、赤パーカー×デニムのミニスカ×フリンジブーツ姿で「yutori STAGE」に登場。赤パーカーには大胆なロゴがあしらわれ、カジュアルなスタイルでランウェイを飾った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】圧巻の美脚！親子共演の梶原雄太＆梶原叶渚
梶原は髪をアップにして大ぶりのピアスを身に着け、赤パーカー×デニムのミニスカ×フリンジブーツ姿で「yutori STAGE」に登場。赤パーカーには大胆なロゴがあしらわれ、カジュアルなスタイルでランウェイを飾った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。