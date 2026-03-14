人気日本人女子レスラーの“秘書役”を務める美女レスラーが圧巻の肉体美を披露。“女帝”とともに写る2ショットは激闘の傷跡も注目を集め、多くのリアクションが集まっている。

【画像】美女レスラー、圧巻バキバキ腹筋と“痛々しい”傷跡

WWE女子スーパースターのシャーロット・フレアーが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。親交の深いキアナ・ジェームズと共に美しい肉体美をアピールする自撮りショットを公開した。

写真はユニバース（WWEファンの愛称）による「キャップを被った写真をアップして！」というリクエストに女帝シャーロットが快く応えたもので、トレーニングジムで撮影されたとみられる2ショット。赤いフィットネスウェアに身を包み、キャップを逆手に被ったシャーロットと、黒のウェアでクールに決めるキアナが鏡越しに並び、力強いポージングを披露している。

特筆すべきは、二人の彫刻のように鍛え上げられた見事な腹筋だ。日々過酷なリングに上がるトップアスリートとしての徹底した自己管理が窺えるその肉体美は、見る者を圧倒する輝きを放っている。

また、よく見るとキアナの目の付近には痛々しい傷跡が確認できる。キアナは日本時間3月7日放送の「SMACK DOWN」にて、相棒の日本人スーパースター・ジュリアと共にシャーロット＆アレクサ・ブリス組と対戦。その際に負った傷跡と思われる。リング上では激しく火花を散らすライバル同士であっても、一歩リングを降りれば共にトレーニングに励み、切磋琢磨し合う二人のプロフェッショナルな関係性と深い絆が感じられる一枚だ。

今回の投稿には特定の文章は添えられていないが、言葉以上に雄弁なその肉体が、彼女たちの現在地とさらなる高みを目指す決意を物語っている。

この投稿に対し、ファンからは「シャーロットが彼氏に見える」「キアナの目どうしたの？ちょっと心配」「キアナ・ジェームズが初の世界選手権を勝ち取る日が待ちきれない」といった熱狂的な反響が寄せられていた。

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