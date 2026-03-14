本仮屋ユイカ、旅行先で友人の“長風呂”に困惑→衝撃の理由にスタジオ悲鳴
俳優の本仮屋ユイカ（38）が11日放送の日本テレビ系バラエティ『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）に出演。友人との旅行中に起きた“想定外のハプニング”を明かし、スタジオを騒然とさせた。
【写真】美スタイル輝くスタジオでの衣装を公開した38歳・本仮屋ユイカ
この日は「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」と題して放送。「旅行」にまつわる話題の中で、本仮屋は友人とホテルに宿泊した際のエピソードを披露した。
夜遅くまで会話が弾み、ようやくお風呂に入る段階になった際、移動距離が長くて疲れているであろう友人を気遣い「先にお風呂いいよ〜」と譲ったという。
しかし、ここから予想外の展開に。友人が浴室に入ると「2時間くらい出てこなくて…」と振り返る。ようやく出てきた友人に「長くなーい？」と尋ねたところ、返ってきたのは「彼氏の動画ずっと見てた〜」という理由だった。
このエピソードに観覧席からは悲鳴に近い驚きの声が上がり、MCの上田晋也（55）も「えぇ!?」と絶句。本仮屋は「『早く出てよ〜』って言えればいいんですけど、言えなくて。（言葉を）呑んじゃったんですよね。これを言えたらもっと楽になるんだろうな」と、葛藤を明かした。
これに、上田はすかさず「それはその友達がおかしくない？待っているんだったら『早く出てあげなきゃ』と思うし」と猛フォローを入れた。上田の言葉に、本仮屋が「ありがとうございます！」と深々と感謝すると、上田は「別に褒めてるわけでもないんだけど（笑）」とツッコミを入れ、スタジオは大きな笑いに包まれた。
【写真】美スタイル輝くスタジオでの衣装を公開した38歳・本仮屋ユイカ
この日は「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」と題して放送。「旅行」にまつわる話題の中で、本仮屋は友人とホテルに宿泊した際のエピソードを披露した。
夜遅くまで会話が弾み、ようやくお風呂に入る段階になった際、移動距離が長くて疲れているであろう友人を気遣い「先にお風呂いいよ〜」と譲ったという。
このエピソードに観覧席からは悲鳴に近い驚きの声が上がり、MCの上田晋也（55）も「えぇ!?」と絶句。本仮屋は「『早く出てよ〜』って言えればいいんですけど、言えなくて。（言葉を）呑んじゃったんですよね。これを言えたらもっと楽になるんだろうな」と、葛藤を明かした。
これに、上田はすかさず「それはその友達がおかしくない？待っているんだったら『早く出てあげなきゃ』と思うし」と猛フォローを入れた。上田の言葉に、本仮屋が「ありがとうございます！」と深々と感謝すると、上田は「別に褒めてるわけでもないんだけど（笑）」とツッコミを入れ、スタジオは大きな笑いに包まれた。