岩本照×松田元太『カラちゃんとシトーさんと、』本予告映像が解禁 音楽担当はfox capture plan
Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演する3月28日配信スタートのドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）より、本予告映像が解禁。また、fox capture planが音楽を担当することが発表された。
【動画】『カラちゃんとシトーさんと、』本予告映像
本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。原作は、高野水登・フトンチラシによる同名漫画だ。
このたび、本作の音楽をピアノトリオ・fox capture planが担当することが発表された。映画・ドラマ『コンフィデンスマンJP』シリーズの劇伴や、『第74回NHK紅白歌合戦』のグランドオープニング楽曲など、数々の話題作の音楽を手がけてきた彼らとのタッグにも注目が集まる。
あわせて、fox capture planの温かなサウンドに彩られた本予告映像も解禁された。日本各地を旅するカラちゃんとシトーさんが、グルメやサウナを満喫して“ととのう”姿や、降り積もる雪へ飛び込む“雪ダイブ”、着物姿で街を散策する場面など、見ているだけで癒やされる“至福の休日旅”が2分間に凝縮されている。2人の心地よい関係性や豊かな表情を新たなシーンとともに描き出し、配信開始に先がけて本作の世界観をたっぷり味わえる映像となっている。
ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』は、Prime Videoにて3月28日より毎週土曜0時、2話ずつ配信（全8話）。
【動画】『カラちゃんとシトーさんと、』本予告映像
本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。原作は、高野水登・フトンチラシによる同名漫画だ。
あわせて、fox capture planの温かなサウンドに彩られた本予告映像も解禁された。日本各地を旅するカラちゃんとシトーさんが、グルメやサウナを満喫して“ととのう”姿や、降り積もる雪へ飛び込む“雪ダイブ”、着物姿で街を散策する場面など、見ているだけで癒やされる“至福の休日旅”が2分間に凝縮されている。2人の心地よい関係性や豊かな表情を新たなシーンとともに描き出し、配信開始に先がけて本作の世界観をたっぷり味わえる映像となっている。
ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』は、Prime Videoにて3月28日より毎週土曜0時、2話ずつ配信（全8話）。