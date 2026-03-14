〈「大谷翔平」でも「鈴木誠也」でも「吉田正尚」でもなく…G.G.佐藤が挙げる侍ジャパンの“意外すぎるキーマン”とは「ベンチ内の安心材料でもあると思います」〉から続く

イタリア旋風が巻き起こっている。

【ベンチの珍風景】ホームランを打って、コーヒーを飲み干す、イタリア代表の選手たち

2026年WBC、1次ラウンド最大の番狂わせとも言われているのが「プールB」のイタリア1位通過だ。プールBはアメリカ、メキシコなど強豪揃いで、この2チームの勝ち抜けを予想する声が多かった。

しかし蓋をあけてみれば、イタリアの4戦全勝。今大会、多くのタイトル経験者を擁し“史上最強のスター軍団”との呼び声も高いアメリカ戦では、序盤から打線が爆発した。3本塁打をあげるなど一時は点差を8点差まで広げ、終盤にはアメリカが猛追するも、メジャーリーグの大スターであるアーロン・ジャッジを空振り三振に仕留め、勝負を決めた。



ジャイアントキリングを成し遂げ、プールB1位通過を果たしたイタリア代表（WBC公式Instagramより）

1次ラウンドラストとなるメキシコ戦では、チームの精神的支柱であるビニー・パスカンティーノが1試合3本塁打を放ち圧勝。負けなしの1位で決勝ラウンド進出を決めている。そんなイタリアの快進撃について、イタリアのプロ野球リーグでプレイした経験があり、日本代表として国際大会にも出場した元プロ野球選手のG.G.佐藤氏に聞いた。

「イタリア代表は、アメリカ人の選手が多くてメジャーリーグ経験者もちらほらいるんです。でも、さすがに全勝は予想外でしたよね」

2012年にイタリアに渡り、ボローニャに所属していたG.G.佐藤氏。破竹の勢いを見せるイタリア代表の活躍をこう振り返る。

「（イタリアは）もうほとんどの人たちはサッカーに夢中ですよ。僕がイタリアに行った時、野球なんか誰も知らなかった。ジョカトーレ（選手）だと言うと『サッカー選手なのか？』と前のめりで聞いてくるけど『いや野球選手だよ』と答えると相手のテンションが急に下がる（笑）。

それもそうです。彼らの多くは野球がどんなスポーツなのかすら知らないし、もちろんニュースでも報じられない。今回やっとアメリカに勝ったことでニュースになったぐらいなんで。そんなある意味逆風の中でのこの活躍、ワクワクせずにはいられませんね」

前回大会でも大谷翔平が“警戒”した、要注意選手とは？

出生地だけでなく、家系やルーツに基づいての参加資格が認められているWBC。イタリアはこのルールを最大限に活用、イタリアにルーツを持つメジャーリーガーたちを積極的に代表として招集している。

G.G.佐藤氏が注目しているのも、そんなイタリアルーツのメジャーリーガーの1人、ビニー・パスカンティーノ。現在カンザスシティ・ロイヤルズに所属し、MLB屈指の強打者として知られている。前回大会では、準々決勝で日本代表と対戦した際に大谷翔平が「大会史上最速（約164.2キロ）」の速球を投じるほど警戒していた選手である。

「不調だったパスカンティーノ選手がここにきてちょっとずつ調子を上げつつあるっていうのが怖いですね。メキシコ戦での1試合3本塁打は、WBC大会史上初だといいますし。さすが、前回のWBCでも大谷翔平選手が警戒していた選手なだけある。もし今後日本とイタリアが対戦するとしたら、侍ジャパンの前に壁として立ちはだかることは間違いないでしょうね。

彼はメジャーで“イタリアン・ナイトメア（イタリアの悪夢）”というニックネームで呼ばれているらしいけど、まさに。あの存在感と活躍ぶりは、ゴッドファーザーの世界でいえば、朝起きたらベッドに馬の首が入ってるような悪夢じゃないですか（笑）」

イタリア代表で警戒すべきなのは、パスカンティーノのようなメジャーの一線級のみならず。G.G.佐藤氏がさらに推すのが、ダンテ・ノーリだ。21歳とまだ若く、フィラデルフィア・フィリーズ傘下のマイナーチームに所属している。ブラジル戦では1試合2本塁打という大活躍を見せた。

「ノーリもめっちゃくちゃいい選手ですよ。9番を打つことが多いですけど、ホームランだけじゃなく、チャンスメイクもできる。ノーリが出て、パスカンティーノ、キャンゾーンのクリーンナップで返すというのがイタリアのパターンですよね。打線のキーマンになれる選手。守備位置がレフトってところも他人事だと思えない、グッときちゃう」

前回大会ではチームに本国出身の選手が少ないことが問題視されたイタリア。今回はイタリア生まれ・イタリア育ちの投手として初めてMLBの試合に出場したサム・アルデゲリ（ロサンゼルス・エンゼルス所属）を筆頭に何人かが代表メンバー入りするなど、チーム構成にも徐々に変化が見られている。

「イタリアの野球連盟はイタリア国内の野球を盛り上げたいって気持ちがすごく強いんですよ。そのためには国際大会で勝って、注目を浴びて、子どもたちに興味を持ってもらって『サッカーより野球をやりたい』と思われるような環境を作らないといけない。

その第一歩として、アメリカに住んでいるメジャーリーガーの力を借りて、国内の野球人気を高めて行くのは方法として全然アリだと思いますよ。必死ですよ、イタリア国内の野球連盟は。そこは許してあげようではありませんか（笑）。僕らだって前回ヌートバーを呼んだんですし、当たり前のことだと思います。

ヨーロッパの野球熱が高まってこないと、オリンピック競技にならないというのもある。たとえばアメリカや日本開催のときには競技として復活するけど、パリオリンピックでは除外されちゃってるじゃないですか。だからイタリアが勝ってヨーロッパ全体が盛り上がることを本当に期待してるんですよ」

G.G.佐藤氏がここまでイタリアチームに熱い思いを寄せるのは、現地での野球経験があるからだけではない。

「日本で……野球がちょっと嫌いになってしまったんですよ。ライオンズにいた頃ですね。もう野球をやめようと思ったんだけど、最後は野球を好きになって終わりたかった。『野球、大好きだ！』って思える終わらせ方をしたかった。じゃあどこでやったら野球を楽しめて、野球好きになって引退できるかなって考えた時に、出てきたのがイタリアでした」

続く記事では、試合前に選手や審判が一緒になってワインを飲むという“珍文化”や日本とは全く異なる競技環境など、G.G.佐藤氏が見てきたイタリア野球の秘蔵エピソードをお届けする。

〈「試合前にワイン」「ベンチでエスプレッソ」WBC『イタリア野球』快進撃を支える“珍文化”はなぜ生まれた？《G.G.佐藤が解説》〉へ続く

（G.G.佐藤,西澤 千央）