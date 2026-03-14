女優の沢尻エリカ（39）が19年ぶりとなる写真集「DAY OFF」（幻冬舎）を5月23日に発売する。

07年8月発売の「ERICA」以来の写真集。衣装は全て本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自ら選んだ。メーク自身で行い“スッピン”も惜しみなく披露するなど、飾らない素顔と自然体の魅力を詰め込んだ。

年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと変わらぬ透明感。沢尻は“今”の自分をまるごと映し出したこん身の一冊に「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」とメッセージを寄せた。

また、これまで見せることがなかったアクティブな一面も初公開した。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンは圧巻だ。最終的な撮影カット数は約1万カット以上。その中から厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録した本作は、まさに“永久保存版”と言える内容に仕上がっている。

さらに今回の写真集発売を記念して3月14日からは写真集の公式X（旧ツイッター）もスタート。スタッフが運営し、内容の紹介、撮影中のエピソードなど貴重な情報を発信していく予定となっている。