第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、李相日監督（52）の「国宝」が作品、監督、吉沢亮（32）の主演男優賞など最多の10部門で最優秀賞に輝いた。

興行収入203億円を超え、邦画実写の記録を更新し続ける「国宝」が強さを見せつけた。作品賞で主演・吉沢らキャスト、スタッフとともに登壇した李監督は「言うことが見つからないくらい（うれしい）。この場に立てた喜びは生涯忘れないでしょう」と感慨深げ。「本当に総力戦で、俳優たちの献身がなければ成り立たなかったし、スタッフの力がスクリーンの隅々までほとばしっている。だからこそ見る人の心を打ったのだと確信しています」と喜びをかみしめた。

吉沢は最優秀主演男優賞を受賞し、1年半に及ぶ歌舞伎の稽古で苦楽を共にしたプレゼンターの横浜流星（29）と歓喜のハグ。「大変な稽古を乗り越えた彼がいなかったら、この場に立つことはなかった。映画にとっても、僕にとっても偉大な存在」と感謝した。

李監督が最優秀監督賞に輝いたほか、種田陽平氏と下山奈緒氏が最優秀美術賞、ソフィアン・エル・ファニ氏が最優秀撮影賞、中村裕樹氏が最優秀照明賞、白取貢氏が最優秀録音賞、今井剛氏が最優秀編集賞、原摩利彦氏が最優秀音楽賞、奥寺佐渡子氏が最優秀脚本賞を受賞し、計10冠を達成した。

第49回日本アカデミー賞受賞一覧は以下の通り。（敬称略）

【最優秀作品賞】「国宝」

【最優秀監督賞】李相日「国宝」

【最優秀主演男優賞】吉沢亮「国宝」

【最優秀主演女優賞】倍賞千恵子「TOKYOタクシー」

【最優秀外国作品賞】「教皇選挙」

【最優秀アニメーション作品賞】「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」

【最優秀美術賞】種田陽平、下山奈緒「国宝」

【最優秀撮影賞】ソフィアン・エル・ファニ「国宝」

【最優秀照明賞】中村裕樹「国宝」

【最優秀録音賞】白取貢「国宝」

【最優秀編集賞】今井剛「国宝」

【最優秀音楽賞】原摩利彦「国宝」

【最優秀脚本賞】奥寺佐渡子「国宝」

【最優秀助演男優賞】佐藤二朗「爆弾」

【最優秀助演女優賞】森田望智「ナイトフラワー」

【新人俳優賞】河内大和「8番出口」、白山乃愛「秒速5センチメートル」、中島瑠菜「TOKYOタクシー」、坂東龍汰「爆弾」、松谷鷹也「栄光のバックホーム」、見上愛「国宝」、森田望智「ナイトフラワー」

【協会特別賞】小川久美子、黒澤和子、新藤次郎、西田忠光

【会長功労賞】小川眞由美、佐久間良子、杉井ギサブロー、田中陽造、毛利清二

【会長特別賞】いしだあゆみ、仲代達矢、原田眞人、大谷信義

【特別追悼】上田正治 、篠田正浩、吉行和子、池広一夫

【話題賞】作品部門「ファーストキス 1ST KISS」、俳優部門：松村北斗

【主題歌賞】原摩利彦 feat. 井口理「国宝」主題歌「Luminance」

【クリエイティブ貢献賞】「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」ufotableデジタル映像部、「国宝」ヘアメイクチーム、「国宝」振付・谷口裕和、吾妻徳陽

【第49回特別賞】「国宝」製作チーム