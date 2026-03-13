3月12日、音楽番組『SONGS』（NHK）に、DREAMS COME TRUEが出演。ボーカル・吉田美和の“激変姿”に、驚きが集まっている。

この日は、放送700回を記念し、DREAMS COME TRUEがNHKホールでスペシャルライブを披露した。『大阪LOVER』『決戦は金曜日』など、時代を超えて人気を集める楽曲をいくつも熱唱し、SNS上で話題を集めている。

ライブ内容もさることながら、X上で注目を集めたのは、吉田のビジュアルの変化だった。2025年5月で還暦を迎えた吉田は、若々しい笑顔は相変わらずなものの、顔周りや体はふっくらとした印象に。かつてはしなやかな体型で、華のある衣装を着こなしていたが、年月とともに在り方も変わっていったようだ。SNSでは、「ふっくらしたような気がする」といった、吉田の変化に驚愕する声が続出している。

この頃の吉田といえば、公私ともに充実した日々を送っているようだ。3月21日で、デビュー37周年を迎えるDREAMS COME TRUE。同日から、オリジナル・アルバムのリリースに伴う全国ツアーを9年ぶりに敢行するなど、今なお精力的にバンド活動を続けている。

いっぽう、プライベートでは、2012年にロックバンド「FUZZY CONTROL」のJUONこと鎌田樹音と結婚。当時は、JUONが吉田の19歳年下で、“金髪ロン毛”のチャラめなビジュアルだったことが、大きな話題を呼んだ。

「インパクトの大きい結婚でしたが、2人の生活は円満そのものなようです。2025年2月、JUONさんが『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演し、結婚生活の様子を明かしています。JUONさんは吉田さんを『ミィ』と呼んでおり、音楽以外のことでは言い合いになったことがないほど仲良しだと話していました。

吉田さんについて『料理が抜群に上手です。最強です！』とも明かしており、料理中にはJUONさんがギターを弾き、吉田さんが歌う場面もあるそうです。結婚から10年以上がたっても、音楽家同士で楽しい時間を過ごしていることが伺えました。そうした日々の積み重ねが、吉田さんの顔つきにも現われているのではないでしょうか」（芸能担当記者）

吉田の変化も、“抜群に上手”な自身の料理ゆえなのかも？