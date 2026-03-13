あの・池内博之ら、窪塚洋介＆亀梨和也W主演「外道の歌」新キャスト発表 予告映像・主題歌も解禁
【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」の配信日が4月9日に決定。あわせて、新キャスト・予告編が解禁された。
なお、4月6日には都内某所にて、窪塚、亀梨、南、森崎、馬場、あのら主要キャストが一堂に会する配信記念イベントの開催も決定。また3月19日18時からSEASON1の2話と3話の特別編集版のプレミア公開も決定。さらに同タイミングで「5分でわかるSEASON1ダイジェスト」も公開される。（modelpress編集部）
◆あの・池内博之ら新キャスト解禁
SEASON2では、物語の構図を大きく揺るがす強烈な新キャラクターたちが登場する。“ヘテロクロミア”の近野智夏を演じるのは、アーティスト・タレントとして音楽活動やバラエティ番組など多方面で活躍するあの。左右で色の異なる瞳を持ち、普段は左目に眼帯をしている謎多き人物。メイドカフェで働きながら「リケジョ」と自称するなど掴みどころのない言動を見せる一方で、キレ味鋭いアクションも披露する。
さらに、カモ（窪塚）の幼馴染である桜内淳を演じるのは、映画やドラマなど数多くの作品で存在感を放ち続ける実力派俳優・池内博之。ある日突然古書店を訪れ、親しげに声をかける姿が描かれており、カモの過去を知る人物として物語に大きく関わっていくことが示唆されている。そして暗躍する“同一人格者”の國松。詳細は未だ多くが明かされておらず、物語の鍵を握る謎の存在として描かれる。今後どのように物語へ関わっていくのか。
◆「外道の歌 SEASON2」予告映像解禁
解禁された予告映像は、鴨ノ目武ことカモの「1秒でも長く苦しんで、1秒でも早く死ね」という冷酷な一言から幕を開ける。表向きは小さな古書店を営む2人の男。しかしその正体は、法の裁きを逃れた悪人に制裁を加える“復讐屋”。SEASON1に続き、復讐のため悪人に制裁を下していくカモと島田虎信ことトラ（亀梨）の姿が映し出され、今シーズンでも容赦のない裁きが下されていくことを予感させる。
さらに、復讐支援団体“朝食会”の不穏な動きも描かれる。長机を囲み会議を行う佐藤（鈴木）の姿などを捉えており、その存在感は一層強まり、東京支部・榎加世子（馬場ふみか）は「朝食会が保留にしてきた罪人を捕らえないといけない」と語る。水面下で進む巨大組織の思惑が、カモとトラの行動とどのように交錯していくのか。
また、新キャラクターの姿も垣間見える。薬を注射器から吸い上げ、眼帯を外して鏡を覗き込む“ヘテロクロミア”の近野（あの）。メイドカフェで「こう見えて、ちぃたんリケジョなんです！」と鶴巻裕（溝端淳平）に無邪気に笑う姿の裏に潜む狂気が、不穏な空気を漂わせる。“人体破壊マニア”藤原（武井）は、人気のない場所で警察官の腕をへし折るなど圧倒的な力を見せつけるほか、“ある一片”を手に取り「美しい」と呟く衝撃的なシーンも収められている。
さらに、カモの幼馴染である桜内（池内）も登場。古書店を訪れ「久しぶり！たけちゃん」と親しげに声をかける桜内に対し、トラが思わず「たけちゃん？」と聞き返す場面も描かれており、カモの知られざる過去を匂わせる意味深なやり取りとなっている。そして、最大の謎として浮かび上がるのが“同一人格者”の國松。「これは戦争だよ」とほくそ笑むその姿は、これまでの復讐劇をさらに大きな局面へと押し上げていくことを予感させる。國松を演じているのは一体誰なのか。その正体は、配信で徐々に明かされていく。
さらに、SEASON1で復讐を果たすことができなかった園田夢二（森崎ウィン）も登場し、奈々子（南沙良）が「私にはこの2人が必要なんす」と緊迫の状況でカッターを向ける場面も映し出される。「お前の家族殺した犯人は絶対にぶっ殺したる」と話すトラの言葉からも、カモトラコンビの覚悟が伝わってくる。今シーズンでも激しいアクションと緊迫の展開が繰り広げられていく。
◆主題歌も発表
本作の主題歌は、前作に続きクリープハイプの「生レバ」が続投。作品世界と強く結びついた楽曲が、再び物語を鮮烈に彩る。そして配信日も決定。第1話・第2話は4月9日より同時配信スタート。その後は毎週1話ずつ配信される。
なお、4月6日には都内某所にて、窪塚、亀梨、南、森崎、馬場、あのら主要キャストが一堂に会する配信記念イベントの開催も決定。また3月19日18時からSEASON1の2話と3話の特別編集版のプレミア公開も決定。さらに同タイミングで「5分でわかるSEASON1ダイジェスト」も公開される。（modelpress編集部）
