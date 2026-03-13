この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お口の専門家が警鐘、子どもの「お口ポカン」は歯並び悪化のサイン。顎の成長を妨げるメカニズムとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家・まい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「将来ガタガタに？0～2歳で決まる歯並びのNG習慣」と題した動画を公開した。0～2歳児の歯並びに悪影響を与える習慣について、3つの共通点を挙げて解説している。



動画でまい先生は、歯並びが悪くなる子の0～2歳児期に見られる共通点として「お口が開いている（お口ポカン）」「下唇を吸う癖がある」「指しゃぶりの癖が取れない」の3つを挙げた。



中でも最も重要なのが「お口ポカン」であるという。顎の大きさは、舌が内側から押す力と、頬や唇が外側から押す力の均衡によって決まる。しかし、口が開いたままだとこの圧力が分散し、特に上顎が十分に発達しない。顎の成長において非常に重要な0～3歳期にこの状態が続くと、歯が並ぶためのスペースが不足し、将来の歯並びに大きく影響するとまい先生は説明する。



次に、下唇を吸う癖について解説。特に「内側から吸っている子」の癖は最も取れにくく、注意が必要だという。この癖は下顎を後退させ、気道を狭める原因となる。呼吸が浅くなることで、さらに口呼吸を誘発するという悪循環にも陥りやすいと警鐘を鳴らした。



最後に挙げられたのが「指しゃぶり」だ。この癖は、指が上顎に当たり続けることで歯が前方に伸び、前歯が閉じなくなる「オープンバイト」という歯並びにつながる可能性がある。まい先生は、オープンバイトの人は80歳になった時の歯の残存本数が「0本」という衝撃的なデータもあると指摘。これは、噛み合わせのバランスが悪いことで特定の歯に過度な負担がかかり、歯の寿命を縮めてしまうためだと述べた。



歯並びは遺伝的要因も関係するが、まい先生は幼少期のこうした癖といった「環境要因も強めに出る」と強調。子どもの将来の健康のためにも、これらのサインに早期に気づき、対処することの重要性を説いた。