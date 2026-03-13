2018W杯では準優勝、2022W杯では3位と、2大会続けて見事な結果を残したクロアチア代表。選手たちのパフォーマンスはもちろんだが、この2大会では1人のサポーターも注目を集めた。



『大会で最もセクシーなファン』と評された、クロアチア人モデルのイヴァナ・ノールだ。彼女は胸元が大きく開いたクロアチアカラーの衣装に身を包み、スタンドからクロアチア代表に声援を送った。その姿があまりにセクシーと話題を呼んだのだ。





知名度も一気に上昇し、現在ノールはInstagramのフォロワーが300万人に達している。さらに最近はDJとしての活動も活発化させていて、『KnollDoll』との芸名で欧州や中東、北米でも公演してきた。英『The Sun』によると、そんなノールにビッグな仕事が舞い込んだ。今月26日に予定されているクロアチアVSコロンビアの親善試合にて、ハーフタイムショーに出演するというのだ。この一戦はアメリカ・フロリダ州にあるキャンピング・ワールド・スタジアムで開催される予定で、アメリカらしいハーフタイムショーが行われるのだとか。ノールは自身のInstagramで「夢が叶った。自分の国のためにプレイするのが最大の夢だった」と綴っており、今度はスタンドではなくピッチ上でさらなる注目を集めることになりそうだ。