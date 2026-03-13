白塗りメイク、艶やかな着物、甲高い声でアバンギャルドな漫談を唱え、ラストには「チックショー」と叫ぶ。『エンタの神様』に彗星の如く登場し一躍時の人となったコウメ太夫（53）。近年ノーメイクでの役者仕事も大きく注目され、NHKドラマへの起用はここ1年で4本と再びのブームの中にある。

今では賞レースで数多のチャンピオンを輩出するようになったSMA（ソニー・ミュージックアーティスツ）の、最初のブレイクスルー芸人であり、私生活ではシングルファザーとして子育てに奮闘、都内のアパートを管理する大家さんでもある。最高月収400万円から900円のどん底までを味わった“白塗り界”の異端児、コウメ太夫とは一体何者なのか。（全3回の1回目／#2に続く）



元相方から「絶対にやらない」と…

――コウメ太夫というこのキャラクターはどうやって生まれたのでしょうか。

コウメ 最初は普通にピンでやっていて、全然うまくいかなくて、相方を探して漫才コントみたいなことをやっていました。普通の格好で。それから相方が何人か変わっていく途中で、僕はこの格好になるんですよ。

――コンビを組んだ状態で？

コウメ そうです。で、相方に「僕がこんな格好だからお殿様をやって」とお願いしたら「絶対にやらない」って言われちゃったので、「まあ、いいか」と思って、そんなのでやってましたけど。結局解散しちゃいましたけどね……。

――ピンになる前からコウメ太夫さんの原型はあった。

コウメ 『エンタの神様』を見てると、こういうキャラクターとかリズムとか決めゼリフとかある人が多いので、この辺をやってたらもしかして一回ぐらい行けるかもしれないなってどこかで思っていました。事務所に入る前から『エンタ』のオーディションに書類を送ってたんですよ。この格好をとにかく見てもらいたいと思って。そうしたら、実際にライブを見に来てくれたんですよね。でも、やっぱりネタがダメだったみたいで、受からなかったんですけど。

――その時のネタは普通のコントなんですか？

コウメ 普通ですね。本当に普通。

――「コント、コンビニ」みたいな？

コウメ ほんとそうです。

――でも、格好はコウメ太夫さん。

コウメ この格好なんです。

――すごい。

コウメ 何でしょうね。長く梅沢（富美男）さんの劇団にいたので、着物は着れるし自分で塗れるしというので。

『エンタ』後に「売れたな」と自覚した“瞬間”

――自分が売れたなと自覚した瞬間って覚えていらっしゃいます？

コウメ まず『エンタの神様』の時ですよね。あの時は、ちょうど前の日にオーディションがあるって日テレに連れて行かれて。オーディションだと聞いていたので、たくさん人が来るのかなと思ったら、僕1人だけなんですよね。それで、当時ついていたマネージャーが平井さんという、今、部長をやってる方なんですけど。

――平井精一さん、SMAお笑い部門の祖師。

コウメ そうそう。「あれっ、誰もいないんですか？」って聞いたら、「うん、そうだよ」と。でも「ここで受かるか受からないかで、この先が決まるから」と言われて、やるしかないなと思って。

部屋にスタッフさんがいっぱい座っているんですよ。ネタをパーッと見せたら、ここはマルだバツだ、この辺はいけそうだってやってる。ネタ見せが終わったら「座って、座って」って。座るオーディションってあるんだと思ってビックリして。そうしたらいつのまにか「じゃあ、明日収録しようか」って急に決まったんですよ。

――すごい！

コウメ その日は寝ないでネタを覚えました。僕が作ったネタの順番と、指定の順番が変わるので。だから、頭ごちゃまぜになっちゃって。ただでさえやっと暗記したのに。あくる日、マネージャーに「すいません、ネタ1個も覚えられなかったです」って言って。寝ないでやってもダメですね。入らないものは入らない。あれ一回寝たほうが覚えられるというのは、僕、最近気づいたんですよ（笑）。

――そうなんですか。

コウメ 脳は休憩したほうがいいです。で、だんだんだんだん入れていく。それで実際本番になったら、自分の覚えてることだけ言っちゃおうと思ってたんです。お客さんも入るし、黙るのだけはしたくなかったので、絶対に何とかやっちゃおうと思った。そうしたら「カンペ出してあげる」って言われて。ヤッターと思って。

――よかった……お客さんの反応はいかがでしたか？

コウメ ウケたんですよね。だからよかったと思って。収録が終わって、取りあえず一回は出れたと思ったら、アナウンサーの福澤（朗）さんがいらっしゃって、「レギュラーだよ」って。

――えーー！

コウメ 「なんだ？ コーヒーのレギュラーが欲しいのかな」とか、一瞬そう思いました。なんで俺に「レギュラーコーヒーが欲しい」なんて言うのか、変だなと思っていたら、またマネージャーが来て、「番組レギュラーが決まった」って。「あっ、そっちのレギュラー？」と理解して「ヤッター！」ってでかい声を出したら、スタッフさんに「うるさいです」って怒られました（笑）。

――コントみたい（笑）。

コウメ それから2週間後の放送を見た時、うれしくて泣いちゃいましたね。

「ラーメン屋のバイト辞めるの？ 飯食えなくなっちゃったらどうしよう」

――周りの方の反響はどうでしたか？

コウメ やっぱり違いますよ。人が寄ってくる寄ってくる。変わる。冷たくない（笑）。

――SMAで一番最初のブレイクですよね？

コウメ そうなっちゃったんですよね。

――『エンタ』のプロデューサーの五味一男さんには何か言われましたか？

コウメ しばらく僕は五味さんがどなたなのか気づいてなくて。よく声をかけてくださってはいて、途中で別の方から「あの人、五味さんだよ」と言われて固まったのは覚えてます。

――気づいてなかった（笑）。

コウメ その時まで「誰なんだろうこの作家みたいな方は」とは思ってて。気づいてからやっちゃったな、俺、と思いましたね。

――生活は変わりましたか？

コウメ まずアルバイトを辞めるように勧められたのにはビックリしましたね。「バイト辞めるの？ 飯食えなくなっちゃったらどうしよう」と思って。

――何のバイトをされていたんですか？

コウメ ラーメン屋さんです。「えー、辞めたくないな」と思いました。

――バイトを辞めたくなかったですか？

コウメ お金がそんなに入ってくると思ってなかったので不安だったんですけど、辞めて。母親のすねをかじって、少しお金を借りたりもしました。そこから2〜3カ月たつと、ギャラが入ってくるからと。

――最初のギャラを見た時、どう思いましたか？

コウメ 「額、高くない？」と思って。「あれっ」「おっ」と思って。「あ、売れたかも」と感じましたね。だって、バイトで月10万15万とかそんなですからね。「ゼロが違う」ってなったんですよ。

――何か買ったりしました？

コウメ いや、僕は食べ物に走りました。好きなものを食べたい。当時、お財布にいつも30万突っ込んで歩いてました。

ブレイク後、仕事がなくなってもコウメ太夫を続けた理由

――その状態はどれぐらい続きましたか？

コウメ 2005年の10月あたりまでです。その頃から、出番が少なくなりました。「今週はちょっと休みで」って言われて、だんだん少なくなっていくんですよ。僕が出てたのは1年ちょっとじゃないですかね。そのあたりで出演が完全にストップしました。その時は悩みましたよね。「ちょっと違うキャラも見てください」って直接ディレクターさんのところに行ったり。マイケル・ジャクソンの格好で行ったら「いやー、マイコーりょうっていうのがいて」って言われて。もういるんだ……って。

――新たなキャラを生み出して状況を打開しようとした。

コウメ そうですね。それもまた言われるんですよ。下火になると、「違うキャラも試してみなさい」と。

――だんだんお仕事が少なくなっていく中で、プライベートでは離婚があったり。

コウメ そうですね。最終的に給料900円という月もありました。どうやったら900円になるの？ いまだに分からないんですよね。あの900円が。

――それでもコウメ太夫は続けてきたわけですよね。それはなぜ？

コウメ なんでなんだろうな。仕事がなくなったので、芸能界はこれでもう売れ終わったんだ、終了だ、とは思ってました。でも、一応貯金はあるから、別にバイトはしないで済む。暇だけど、子育てがある。そんな感じで続けちゃってるんですよね。何でしょうね。続けていいから続けているという感じですよね。いらねえって言われたらもう終わりかなと思うんですけど。そうじゃなくて、やってもいいという環境だったから続けたんじゃないですかね。こういう仕事自体が好きだというのもやっぱりありますよね。

（西澤 千央）