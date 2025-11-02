ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。10月30日（木）に放送された同番組では、インタビューで女性が語った地獄の恋愛エピソードのまさかの結末にスタジオが仰天する場面があった。【写真】インタビューに答えた女性の意外な職業！元カレの名前にさらに衝撃…今回の街頭インタビ