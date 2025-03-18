3月16日放送の『シューイチ』（日本テレビ系）で、ネットから大ブーイングが巻き起こる一幕があった。【写真】「放送事故」批判を集めた『シューイチ』出演の芸人同日、日本で開催される大リーグの開幕シリーズを前に、ロサンゼルス・ドジャースが、プロ野球・阪神タイガースと東京ドームで戦った。ファンは大谷翔平をはじめとするスタープレーヤーをひと目見ようと、朝からドームに詰めかけたのだか、『シューイチ』では、そ