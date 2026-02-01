お笑い芸人のコウメ太夫さんが、すっぴん姿でNHKのドラマに出演し、注目を集めている。バラエティ番組に出演する際は、白塗りメイクと着物姿で、「チクショー！」と叫ぶ自虐ギャグが印象的だが…。俳優として活躍する姿に「コウメ太夫ってこんな顔だったんだ」「個性派俳優みたいでカッコいい」などの驚きの声が上がっている。【写真】すっぴん姿でドラマに出演したコウメ太夫さんコウメ太夫さんが出演しているのは、俳優の北香