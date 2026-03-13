TREASUREが、＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞の開催を発表した。

今回掲げる「THE STAGE」は、“ツアー”とは異なるアプローチで、歌唱あり、トークありと様々な企画を通して、TREASUREの多彩な一面を体感してもらうことをコンセプトにした特別公演になっているという。TREASUREと“TREASURE MAKER”（ファンの名称）が、ひとつになる瞬間を存分に体感できる企画がラインナップされる予定とのことだ。

本公演は、7月8日・9日の大阪城ホールを皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、兵庫・GLION ARENA KOBE、愛知・IGアリーナ、福井・サンドーム福井、福岡・マリンメッセ福岡 A館、そして東京・有明アリーナまで、ツアーさながらの全国7都市15公演というスケールで展開される。

◾️＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞ 大阪城ホール

2026年7月8日（水）開場 17:30 / 開演 18:30

2026年7月9日（木）開場 17:30 / 開演 18:30 神奈川・Kアリーナ横浜

2026年7月18日（土）開場 17:00 / 開演 18:30

2026年7月19日（日）開場 17:00 / 開演 18:30

2026年7月20日（月・祝）開場 14:00 / 開演 15:30 兵庫・GLION ARENA KOBE

2026年7月25日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月26日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 愛知・IGアリーナ

2026年8月1日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年8月2日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 サンドーム福井

2026年8月8日（土）開場 15:00 / 開演 16:00

2026年8月9日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 マリンメッセ福岡 A館

2026年8月22日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年8月23日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 東京・有明アリーナ

2026年9月5日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月6日（日）開場 14:00 / 開演 15:00 ※開場/開演時間は変更になる場合がございます。

