クレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」、2026年3月13日〜19日限定で販売【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年3月13日〜19日までの間、全国の生ケーキ取扱店で「大きなミルクレープ」を販売する。なお、通常品の「ミルクレープ」は、3月13日から19日までの間、販売を休止する。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

クレープを12枚重ねた通常品に対し、クレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」

銀座コージーコーナーは2021年、3月19日を“銀座コージーコーナー･ミルクレープの日”に制定し、日本記念日協会に登録した。3と9で「ミ(3)ルク(9)レープ」と読み、ミルクレープはたくさんの生地を「重ねる」ことから、「重＝10」を3と9の間に挟んで、3月19日を“銀座コージーコーナー･ミルクレープの日”に制定したという。

2024年からは、毎年3月19日にはクレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」を販売している。毎年好評のイベントで、2026年は3月13日〜19日の7日間限定で販売することが決定した。

◆大きなミルクレープ

価格:税込734円

販売期間:3月13日〜3月19日

クレープを12枚重ねた通常品に対し、「大きなミルクレープ」は19枚のクレープと北海道産マスカルポーネを使用したまろやかなクリームの層を重ね、20層に仕立てた。上面には、ほろ苦く香ばしいキャラメル風味グラサージュをかけた。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:690kcal

たんぱく質:9.8g

脂質:48.3g

炭水化物:53.2g

食塩相当量:0.5g

