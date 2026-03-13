イラン情勢の緊迫化に伴う原油相場の急激な上昇で国内のガソリン価格が高騰しています。

宇都宮市のガソリンスタンドでは１２日、レギュラーガソリン１リットル当たりの価格が１１日と比べて３０円近く急騰しました。

２０２５年３月に１８６円台だった価格は定額補助金などの影響で徐々に値下がりし、さらに１０月に発足した高市政権のガソリンの暫定税率廃止で２０２６年１月には１５５円前後となりました。

しかしイラン情勢の緊迫化に伴う原油相場の急激な上昇で国内のガソリン価格が急騰しました。

１２日午前１０時ごろの宇都宮市内のガソリンスタンドです。

レギュラーガソリン１リットル当たり１８５円となっています。

この店では１１日の１５７円から２８円値上がりしました。

店によりますと、１１日に値上げの告知をしたところ利用客が殺到したといいます。

（利用客）

きのう来たらすごく並んでいたのであきらめてきょう来ました。

（ガソリンスタンド店長）

急激な 値上げ になってしまった。

電話で営業してるかどうか聞かれる。ほかの店がやってないという情報も聞く。安定した供給を願っている。

栃木県石油商業組合はガソリン不足について「ガソリンスタンドへのガソリンの納品は定期的なので一気に買ってしまうと在庫がなくなる。店を開けないところもでてくる。」と懸念しています。

そして買い占めなどの極端な行動に走らないよう呼びかけています。

一方、高市総理大臣は１１日、ガソリン価格を抑制する補助金を１９日に再開すると表明していてレギュラーガソリン１リットル当たりの全国平均小売価格を１７０円ほどに抑える方針です。