文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、3月14日（土）の放送に、俳優の中本悠太がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

3月14日（土）のゲスト・中本悠太は、韓国を基盤に世界で活躍するボーイズグループ「NCT」のメンバーとして2016年にデビュー。その後、18年に日本デビューも果たしたほか、21年にはニューズウィーク日本版にて「世界が尊敬する日本人100」に選出されるなど、注目を集める存在だ。また、音楽面のみならず、映画『HiGH&LOW THE WORST X』やドラマ『クールドジ男子』に出演するなど、俳優としても活躍している。

佐久間と中本は、現在公開中の映画『スペシャルズ』にて共演中。本作は、ダンス経験のある孤高のプロの殺し屋たちが、ミッションのためにダンスを通じて＜スペシャルな5人＞のチームへと成長し、暗殺ミッションに挑んでいく姿が描かれるダンス・アクション・エンタテインメント。佐久間は伝説の殺し屋・ダイヤ役を、中本は群れることを嫌うクールな殺し屋・桐生役を演じている。

番組では、映画の撮影の裏側や知られざるエピソードについてトークを繰り広げる。貴重な撮影秘話も飛び出し、佐久間が「気になった方はぜひ映画館でご覧ください！」と太鼓判を押す場面も。また、番組定番のコーナー「直撃！一問一答！」では、中本の人となりや「NCT」として活動することになったきっかけを深掘り。ここでしか聴くことのできない、2人だけの貴重なトークが満載の1時間をお送りする。

※中本悠太がゲスト出演する3月14日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260314200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 中本悠太 ※3月14日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net