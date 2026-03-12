久世夏乃香が8アンダーで逆転V！賞金100万円ゲット【ネクヒロ開幕戦】
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇12日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦「マイナビカップ」は最終ラウンドを行い、3アンダーから出た久世夏乃香がトータル8アンダーまで伸ばして逆転でツアー2勝目を挙げた。
久世さんエグすぎ！終盤に圧巻スーパーショット連発ネクヒロ開幕戦LIVE配信！
久世は前半で1つスコアを伸ばすと、後半11番、12番と連続バーディを奪い単独首位に浮上。17番で約２メートルを沈めて差を広げると最終18番もバーディで締めて突き放した。久世は5年連続プロテスト最終に進出。悲願のプロテスト合格へ向けて最高の形でシーズンをスタートさせた。トータル5アンダー2位タイに18歳のアマチュア佐藤小洛、初日トップの和田純怜。トータル4アンダーの4位タイには佐藤美優、山田もゆが続いた。トータル3アンダーの6位に初出場の19歳・難波美咲、トータル2アンダー7位タイに森田乃愛、桑村美穂が入った。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
