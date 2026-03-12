１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．３３ポイント（０．１０％）安の４１２９．１０ポイントと３日ぶりに反落した。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米国・イスラエルとイランの戦争長期化で、原油高騰が続くと不安視されている。金融市場の混乱やインフレ高進も懸念された。中国指標も気がかり。中国では来週１６日、１〜２月の小売売上高や鉱工業生産など各種の経済統計が発表される。春節（旧正月）の影響で２月は月次経済統計の発表がなかったため、注目度が高まる状況だ。

一方、５日に開幕した全国人民代表大会（全人代、国会に相当）は８日間の日程を終え、きょう１２日午後に閉幕。今年からスタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）を巡り、重要政策が決定された。ただ、首相の記者会見は２０２４年以降行わない方針。官製メディアなどが詳細を徐々に明らかにする。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の下げが目立つ。電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が３．６％安、光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が２．７％安、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が２．５％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が２．４％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置の拓荊科技（６８８０７２／ＳＨ）が５．０％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．２％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

医薬株もさえない。江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が３．７％、浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が２．２％、北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）が１．９％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）と湖北済川薬業（６００５６６／ＳＨ）がそろって１．５％、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が１．４％ずつ下落する。消費関連株、自動車株、宇宙・軍需産業株、空運株、産金株なども売られた。

半面、エネルギー株は物色される。新天緑色能源（６００９５６／ＳＨ）とエン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が８．１％高、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が３．０％高で取引を終えた。公益株、海運株、銀行・証券株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．７５ポイント（０．２８％）安の２６７．３９ポイント、深センＢ株指数が１．５７ポイント（０．１３％）高の１２４０．１９ポイントで終了した。

