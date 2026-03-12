人気YouTuber・ヒカルが3月10日、自身のYouTubeチャンネルで、驚きの体の変化を明かし話題となっている。

「ヒカルさんは『最近、めっちゃ嫌なことがあって……』と切り出し、『オレ、乳首のほうに異変を感じたんですよ。こっち（右胸）だけ。乳首の周りが張っているなあというか。で、おさえたら痛かった』と説明。症状は数カ月前から続いていたそうですが、『病院に行くのは怖かったんで、すぐ治るものだと思って放置していた』と振り返りました」（芸能記者）

だが症状は一向に改善せず、ついに受診。そこで告げられた病名が「女性化乳房症」だったという。ホルモンバランスが崩れることで胸が張るなどの症状が出ると説明されたが、原因は特定できなかったという。

「薬も処方されず、3〜4カ月ほど様子を見るという経過観察になったそうです。医師からは『多分、普通に治ります』と説明され、自然におさまる可能性が高いと言われたといいます」

ところが、この告白に対するXの反応は意外なものだった。体調を気遣う声がある一方で、《ヒカルは何で公表したんだろう？》などと距離を置いたコメントも少なくない。芸能プロ関係者はこう語る。

「ヒカルさんは淡々とした口調で話すタイプなので、深刻な話題でも感情が伝わりにくい面があります。ただ、それ以上に大きいのは、これまで築いてきた“俺様キャラ”でしょう。強気な発言で注目を集めてきた分、今回のような告白でも、どう受け止めていいのか戸惑う人がいるのかもしれません」

昨年9月には実業家・進撃のノアとの結婚を発表。その際、夫婦がお互いに配偶者以外との関係を容認する「オープンマリッジ」を宣言し、大炎上した。最終的に2人は同年12月に離婚した。

「破天荒な生き方が話題を集めてきた反面、視聴者からは“何があっても乗り越えるだろう”というイメージも強い。今回の告白も、ヒカルなら大丈夫、と思われているのかもしれません」（同前）

ヒカルは動画の中で「最近は不安な状態だったけど、今は解放されて安堵しています」と心境を吐露。「やっぱり早期発見に越したことはない。もっと前に検査しておけばよかった」とも語っていた。

「今回の告白は、本人としては視聴者への注意喚起の意味合いもあったのでしょう。男性でも胸の違和感が出る病気は珍しくありません。“おかしいと思ったら早めに受診する”というメッセージとしてはおおいに意味があることです。

ただ、ヒカルさんは普段から人生で起きたことをコンテンツとして発信してきた人。真面目な話もファンからエンタメとして消費されてしまうという深刻な影響があります」（前出・芸能プロ関係者）

今回の“意外な弱音”も軽く見られてしまいがちだが、インフルエンサーがこうした病気の早期検診、早期発見の大切さを発信することは、むしろ歓迎されるべきことだろう。