12日、衆議院予算委員会において、坂本哲志委員長の「呼び間違い」で議場内に笑いが起きた。

【映像】「木原、あ、高市早苗さん」→国会爆笑の瞬間（実際の様子）

中道改革連合の階猛議員が責任ある積極財政についての議論の中で「総理がおっしゃっているような『経済成長の範囲内に債務残高の伸びを抑える』のは、かなり難しい目標ではないか？ この点について総理の見解をお願いします」と質問。

これを受けて、坂本委員長が「内閣総理大臣、木原、あ、高市早苗さん」と木原稔官房長官と混在したかのような呼び間違いをすると議場内に大きな笑い声が響いた。

高市総理は「はい」と笑顔で返事をし、その後「責任ある積極財政の考えのもと、国内投資の促進に徹底的なテコ入れをする。日本の成長につなげることで、税率を上げずとも税収が自然増に向かう。強い経済の構築を目指しております。ただし、将来の名目成長率と名目金利の水準ですとか、その大小関係について確たることは申し上げられない。これは当然のことでございます。そのため、経済財政運営にあたりましては、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を確実に抑えて、マーケットの信任を確保をしていくために、これまでの取り組みの進捗・成果を後戻りさせることなく、成長率を高めつつ、合わせて金利の動向にも十分目配りする必要があると考えております。具体的な指標について今の時点で余談を持って申し上げるような段階ではないですけれども、債務残高対GDP比の安定的な引き下げに向けて、具体的かつ適切な指標を明確化するために、今年の骨太方針の策定に向けて検討を進めている」と回答した。

実は坂本委員長の呼び間違いは少なくない。例えば、3日の質疑において岸信千世議員を「安倍」と呼んでいる。さらに6日は、自民党の笹川博義（ひろよし）議員を「笹川“よしひろ”君」と呼び、中道改革連合の有田芳生（よしふ）議員を「有田“よしお”君」と呼び、小野田紀美（きみ）大臣を「小野田“みき”さん」と呼ぶなど、1日で複数回の呼び間違いをしていた。

