『美味しんぼ』で人生が変わった！「神の舌」石神秀幸が語る、中学時代から続く「究極のメニュー」探し

『美味しんぼ』が変えた人生

「小学校の高学年から中学生の頃、漫画『美味しんぼ』を読んで一気に食に目覚めました。主人公の山岡士郎に憧れて、『究極のメニュー』を自分なりに追い求めていたんです」

中学2年からは本格的に食べ歩きを開始。蕎麦やうどん、とんかつ、カレーといった親しみやすいジャンルから、時には大人に混じってカウンターの寿司店まで。ジャンルを問わず、一人で各地の名店を巡っていたといいます。

「今思うと、少し変わった子供だったかもしれません（笑）。友達を誘うこともありましたが、予算が続かなかったり、僕ほどの熱量がなかったりで、結局1回きり。だから、自分のペースで楽しめる一人歩きが基本になりました」

当時は、中学生なりに工夫して、食べ歩きの資金を自ら工面していた石神さん。周囲の友人がそのお金をファッションに注ぎ込む中、石神さんはそのすべてを「食」への投資に充てていたそうです。当時、料理人になるという選択肢は考えていなかったそうですが、「好きな食に関わって生きていくんだろうな」という予感のようなものは、当時からぼんやりと抱いていたそうです。





「どうやって作るんだろう」という好奇心

石神さんは、食べ歩きの際に一切メモを取らないといいます。

「メモを取ると、取ったことで安心して忘れちゃうっていうのもあるんじゃないかなと思ってて。意識して食べると、割と記憶するんですよ。嗅覚って記憶に残りやすいらしくて、子供の頃のおじいちゃんの家のタンスの匂いとか覚えてたりするじゃないですか。だから味とか香りも記憶できるんじゃないかなと」

食べたものを家で再現することも、味覚を鍛えることに繋がったと言います。



「目黒の『とんき』で食べて『おお、これはすごい』と思って、それを再現しようとしたり。カレー屋さんに行ったら、色んなスパイス買ってきて再現したり。どうしたらこんな料理になるんだろうな、っていう好奇心ですね。『美味しんぼ』を読んで、料理がこんなに深いものなんだと思ったから、やってみたくなっちゃう」

自分で作ってみることで、「あの時の味はこういうのを入れたから、これぐらいのしょっぱさだったんだな」「醤油の角が丸く感じるな」といったことが分かるようになる。何で構成されているのか、どんな調理工程でどんな変化があるのか。それが分かると、食べながら「多分こういう調理法なんだろうな」と推測するようになり、より深く脳に刻み込まれるそうです。

トップに居続けたい

中学生の頃、石神さんはこんな方法で味覚を鍛えていたそうです。

「味覚を鍛えるために、微妙に塩分濃度を変えた塩水を飲んでみたり、砂糖水を飲んでみたり。グラスの下に正解を紙で貼って、どっちか分かるようにやってました。一人で（笑）」

今はワインのブラインドテイスティングがトレーニングになっているとのこと。ワインを飲んで、ブドウの品種、生産国、何年に作られたかを当てる大会に出続けています。



石神さんは日本ソムリエ協会認定の「ソムリエ・エクセレンス」という資格を持っている。ソムリエの上位資格で、日本でおそらく1000人もいない最上位の資格だそうです。（2025年末時点、575名）

第８回J.S.A.ブラインド・コンテスト（一社）日本ソムリエ協会の田崎名誉会長と

「日本ソムリエ協会主催のブラインドテイスティングコンテストっていう、1年に1度の大会があるんですけど、最初の第1回からずっと出続けてます。ここ3年ぐらいは3年連続決勝に出てて、2024年は523名中3位になりました」

「神の舌」と呼ばれてもなお、チャレンジし続ける理由を聞きました。



「常に極め続けたいんです。味覚は年齢とともに衰えるとも言われてるんで、それに抗ってます（笑）。みんなある程度権威って言われるようになると、そこでいいってなっちゃう人が多いんですけど、僕はそれが嫌で。ずっとトップに居続けたいんです」

「紙の舌」から「神の舌」へ

「ブラインドテイスティングは、どっちかっていうと『神』は『神』でも『ペーパー』の『紙』だと思ってるんですよ、記憶する方で。GOD、『神の舌』の『神』の方は、創作する方。七宝麻辣湯の料理を作って創作してますけど、記憶する方でも結果を出したら、本当の『神の舌』かなと思ってます」



記憶の「紙」と創作の「神」。両方で結果を出して、本当の「神の舌」へ。

料理は五感を刺激する芸術





石神さんが考える「美味しい」とは何か。



「料理って芸術だと思ってるんですよ。絵画だったら視覚で楽しむ、音楽だったら聴覚で楽しむ。でも料理は、見た目、香り、味覚、食感、口の中で響く音。五感全部を刺激する芸術って他にないんじゃないかな。



五感にどれだけ訴えかけてくるか。刺激っていうのは刺激的って意味だけじゃなくて、それによって落ち着くとかでもいい。それがいい料理かなと思いますね」

