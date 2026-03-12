WBC キューバ vs カナダ 2026年3月12日（木） 試合結果
開催：2026.3.12
会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム
結果：[キューバ] 2 - 7 [カナダ]
WBCの試合が12日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでキューバとカナダが対戦した。
キューバの先発投手はＬ・モイネロ、対するカナダの先発投手はＣ・クアントリルで試合は開始した。
3回表、5番 Ｏ・ケイシー 6球目を打ってライトへの犠牲フライでカナダ得点 CUB 0-1 CAN
5回表、4番 Ａ・トロ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカナダ得点 CUB 0-2 CAN
5回裏、7番 Ｙ・ギベルト 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでキューバ得点 CUB 1-2 CAN
6回表、7番 Ｂ・ネイラー 8球目を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットでカナダ得点 CUB 1-3 CAN、1番 Ｏ・ロペス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CUB 1-5 CAN
6回裏、3番 Ａ・マルティネス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでキューバ得点 CUB 2-5 CAN
8回表、2番 Ｊ・ネイラー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CUB 2-6 CAN
9回表、5番 Ｏ・ケイシー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CUB 2-7 CAN
試合は2対7でカナダの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカナダのＣ・クアントリルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はキューバのＬ・モイネロで、ここまで1勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-12 07:20:50 更新