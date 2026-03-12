開催：2026.3.12

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[キューバ] 2 - 7 [カナダ]

WBCの試合が12日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでキューバとカナダが対戦した。

キューバの先発投手はＬ・モイネロ、対するカナダの先発投手はＣ・クアントリルで試合は開始した。

3回表、5番 Ｏ・ケイシー 6球目を打ってライトへの犠牲フライでカナダ得点 CUB 0-1 CAN

5回表、4番 Ａ・トロ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカナダ得点 CUB 0-2 CAN

5回裏、7番 Ｙ・ギベルト 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでキューバ得点 CUB 1-2 CAN

6回表、7番 Ｂ・ネイラー 8球目を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットでカナダ得点 CUB 1-3 CAN、1番 Ｏ・ロペス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CUB 1-5 CAN

6回裏、3番 Ａ・マルティネス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでキューバ得点 CUB 2-5 CAN

8回表、2番 Ｊ・ネイラー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CUB 2-6 CAN

9回表、5番 Ｏ・ケイシー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカナダ得点 CUB 2-7 CAN

試合は2対7でカナダの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカナダのＣ・クアントリルで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はキューバのＬ・モイネロで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-12 07:20:50 更新